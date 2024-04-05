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Двух малышей нашли убитыми в Карагандинской области

Просмотров:373 Опубликовано: Сегодня, 14:42
Двух малышей нашли убитыми в Карагандинской области
Фото: Zakon.kz
В одном из населенных пунктов Бухар-Жырауского района Карагандинской области обнаружили тела двоих детей, сообщает Zakon.kz.

Это произошло 4 апреля. Согласно данным пресс-службы ДП Карагандинской области, тела детей в возрасте 2-4 лет имеют признаки насильственной смерти. По данному факту начали досудебное расследование.

"По подозрению в совершении преступления задержана их мать. Она водворена в изолятор временного содержания. Назначены экспертизы. Дело находится на контроле у начальника ДП Карагандинской области", – сообщили в пресс-службе региональной полиции.


Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Похожая трагедия произошла в Туркестанской области в феврале. Там мать подозревают в том, что она задушила двух своих детей подушкой.


Источник: zakon.kz
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