Двух малышей нашли убитыми в Карагандинской области

"По подозрению в совершении преступления задержана их мать. Она водворена в изолятор временного содержания. Назначены экспертизы. Дело находится на контроле у начальника ДП Карагандинской области", – сообщили в пресс-службе региональной полиции.

В одном из населенных пунктов Бухар-Жырауского района Карагандинской области обнаружили тела двоих детей, сообщает Zakon.kz.Это произошло 4 апреля. Согласно данным пресс-службы ДП Карагандинской области, тела детей в возрасте 2-4 лет имеют признаки насильственной смерти. По данному факту начали досудебное расследование.Иная информация в интересах следствия не разглашается.Похожая трагедия произошла в Туркестанской области в феврале. Там мать подозревают в том, что она задушила двух своих детей подушкой.