Сколько дней казахстанцы будут отдыхать на майские праздники

Итак, при пятидневке казахстанцы отдохнут 1 мая, 2, 3 числа будут работать. Затем 4 и 5 мая отдохнут, а 6-го отработают, 7-го снова отдохнут, 8-го работают, 9-го отдыхают, 10-го работают, 11 и 12 мая очередные выходные.

При шестидневке: 1 мая отдыхают, 2, 3, 4 мая работают, 5 мая отдыхают, 6-го работают, 7-го отдыхают, 8-го работают, 9-го отдыхают, 10 и 11 мая работают, 12 мая очередной выходной.

Три праздника ожидаются в Казахстане в следующем месяце, однако они выпадают на середину недели, поэтому граждане будут то выходить на работу, то отдыхать, передает ИА «NewTimes.kz».- Праздник единства народа Казахстана – 1 мая (среда);- День защитника Отечества – 7 мая (вторник);- День Победы – 9 мая (четверг).