На 6% выросли тарифы на электроэнергию в Казахстане за месяц

В региональном разрезе наибольший объем электрогенерации зафиксирован в Павлодарской области: 9,3 млрд кВт·ч — на 4,4% больше, чем за январь-февраль 2023-го. Далее идет Карагандинская область: 2,3 млрд кВт·ч, плюс 6,3% за год. На Атыраускую область, замыкающую тройку лидеров, пришлось 1,4 млрд кВт·ч — на 0,9% больше, чем годом ранее.

Тарифы на электроэнергию по итогам марта этого года выросли на 5,9% за месяц и на 26,1% за год, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на energyprom.kz.Эти три региона обеспечили 60,7% всего производства электроэнергии по стране.В региональном разрезе в месячной динамике сильнее всего ощутили удорожание жители Северо-Казахстанской области: плюс 20%. Рост цен был отмечен также в Восточно-Казахстанской (плюс 19,8%), Абайской (плюс 19,7%), Павлодарской (плюс 19%), Алматинской (плюс 17,9%) областях и в Алматы (плюс 10,3%). В остальных 14 регионах цены остались на уровне февраля 2024 года.В годовой динамике наибольшее удорожание наблюдалось в Атырауской области: плюс 68,2%. Заметный годовой рост был отмечен также в Павлодарской (плюс 48,5%), Восточно-Казахстанской (плюс 44,5%), Абайской (плюс 44,3%) и Северо-Казахстанской (плюс 37%) областях. Наименьший годовой рост тарифов был зафиксирован в столице: плюс 7,6%. На уровне марта прошлого года тариф остался лишь в одном регионе — Улытауской области.За январь-февраль этого года инвестиции в основной капитал в сфере производства, передачи и распределения электроэнергии достигли 51 млрд тенге — на 25,8% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее.В разрезе регионов наибольший объем капвложений пришелся на Кызылординскую область: 13,7 млрд тенге, против всего 425,6 млн тенге годом ранее. На второй и третьей строчках расположились Павлодарская (11,8 млрд тенге, минус 24,9% за год) и Акмолинская (4,2 млрд тенге, минус 48,4%) области.Наименьшие показатели были зафиксированы в Абайской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областях.