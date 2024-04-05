Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 05 Апреля
+9...+10
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 446.49 KZT
  • €1 = 484.84 KZT
  • 1 RUB = 4.85 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

На 6% выросли тарифы на электроэнергию в Казахстане за месяц

Просмотров:13 Опубликовано: Сегодня, 16:37
На 6% выросли тарифы на электроэнергию в Казахстане за месяц
Фото из открытых источников
Тарифы на электроэнергию по итогам марта этого года выросли на 5,9% за месяц и на 26,1% за год, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на energyprom.kz.

В региональном разрезе наибольший объем электрогенерации зафиксирован в Павлодарской области: 9,3 млрд кВт·ч — на 4,4% больше, чем за январь-февраль 2023-го. Далее идет Карагандинская область: 2,3 млрд кВт·ч, плюс 6,3% за год. На Атыраускую область, замыкающую тройку лидеров, пришлось 1,4 млрд кВт·ч — на 0,9% больше, чем годом ранее.


Эти три региона обеспечили 60,7% всего производства электроэнергии по стране.

В региональном разрезе в месячной динамике сильнее всего ощутили удорожание жители Северо-Казахстанской области: плюс 20%. Рост цен был отмечен также в Восточно-Казахстанской (плюс 19,8%), Абайской (плюс 19,7%), Павлодарской (плюс 19%), Алматинской (плюс 17,9%) областях и в Алматы (плюс 10,3%). В остальных 14 регионах цены остались на уровне февраля 2024 года.

В годовой динамике наибольшее удорожание наблюдалось в Атырауской области: плюс 68,2%. Заметный годовой рост был отмечен также в Павлодарской (плюс 48,5%), Восточно-Казахстанской (плюс 44,5%), Абайской (плюс 44,3%) и Северо-Казахстанской (плюс 37%) областях. Наименьший годовой рост тарифов был зафиксирован в столице: плюс 7,6%. На уровне марта прошлого года тариф остался лишь в одном регионе — Улытауской области.

За январь-февраль этого года инвестиции в основной капитал в сфере производства, передачи и распределения электроэнергии достигли 51 млрд тенге — на 25,8% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее.

В разрезе регионов наибольший объем капвложений пришелся на Кызылординскую область: 13,7 млрд тенге, против всего 425,6 млн тенге годом ранее. На второй и третьей строчках расположились Павлодарская (11,8 млрд тенге, минус 24,9% за год) и Акмолинская (4,2 млрд тенге, минус 48,4%) области.

Наименьшие показатели были зафиксированы в Абайской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областях.


Источник: newtimes.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика