Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 05 Апреля
+9...+10
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 446.78 KZT
  • €1 = 484 KZT
  • 1 RUB = 4.84 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

В Казахстане изменят цены на ГСМ для иностранных грузовиков

Просмотров:132 Опубликовано: Сегодня, 19:04
В Казахстане изменят цены на ГСМ для иностранных грузовиков
фото: lsm.kz
В Казахстане установят дифференцированные цены на приграничных АЗС для иностранных грузовых автомобилей, передает LS.

По информации правительства, в ходе совещания по обеспечению внутреннего рынка ГСМ в министерстве энергетики сообщили, что из-за диспаритета казахстанских цен с соседними странами имеется риск перетоков и серого экспорта ГСМ.


В связи с этим первый заместитель премьер-министра Роман Скляр поручил Минэнерго совместно с заинтересованными государственными органами принять меры по установлению дифференцированных цен на приграничных АЗС для иностранных грузовых автомобилей.

Также для недопущения дефицита на внутреннем рынке АФМ, Погранслужбе КНБ, КГД совместно с иными заинтересованными государственными органами поручено усилить контроль за вывозом ГСМ на пограничных переходах.


Напомним, ранее в Казахстане уже устанавливали дифференцированные цены на дизтопливо (иностранцам — 450 тенге за литр). В этом году было предложено установить единую цену для всех автовладельцев (295 тенге за литр).


Источник: lsm.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика