В Казахстане изменят цены на ГСМ для иностранных грузовиков

В Казахстане установят дифференцированные цены на приграничных АЗС для иностранных грузовых автомобилей, передает LS
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По информации правительства, в ходе совещания по обеспечению внутреннего рынка ГСМ в министерстве энергетики сообщили, что из-за диспаритета казахстанских цен с соседними странами имеется риск перетоков и серого экспорта ГСМ.
В связи с этим первый заместитель премьер-министра Роман Скляр поручил Минэнерго совместно с заинтересованными государственными органами принять меры по установлению дифференцированных цен на приграничных АЗС для иностранных грузовых автомобилей.
Также для недопущения дефицита на внутреннем рынке АФМ, Погранслужбе КНБ, КГД совместно с иными заинтересованными государственными органами поручено усилить контроль за вывозом ГСМ на пограничных переходах.
Напомним, ранее в Казахстане уже устанавливали дифференцированные цены на дизтопливо (иностранцам — 450 тенге за литр). В этом году было предложено установить единую цену для всех автовладельцев (295 тенге за литр).
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