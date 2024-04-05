В Казахстане изменят цены на ГСМ для иностранных грузовиков

По информации правительства, в ходе совещания по обеспечению внутреннего рынка ГСМ в министерстве энергетики сообщили, что из-за диспаритета казахстанских цен с соседними странами имеется риск перетоков и серого экспорта ГСМ.

Также для недопущения дефицита на внутреннем рынке АФМ, Погранслужбе КНБ, КГД совместно с иными заинтересованными государственными органами поручено усилить контроль за вывозом ГСМ на пограничных переходах.