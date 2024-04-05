Эдуард Полетаев: Одна из целей противников России – раскол между ней и Казахстаном

"Не все способны критически обрабатывать большие массивы информации. Все больше человек получают новости из соцсетей, живя в информационном пузыре, не зная, что попало в ленту, а что не попало. Кроме того, люди в основном читают заголовки, особенно кричащие. Многие верят в теории заговоров. В связи с этим не могу не прокомментировать ситуацию с дронами, которые якобы атаковали Россию с территории степей Центральной Азии. Эту информацию уже трижды опровергли, в том числе со стороны Министерства обороны, но обсуждения в российском инфополе продолжаются, несмотря на то, что прямого обвинения нашей страны не было", – написал Эдуард Полетаев.

"И одна из целей противников РФ состоит именно в создании раскола между Казахстаном и Россией, включая и такие информационные вбросы. Если говорить конкретно об истории с дронами, то провокации начались как раз из источников, работающих за пределами РФ. При этом, изо дня в день мы видим улучшение торговли и взаимных инвестиций между странами. Достигнуты договоренности о взаимовыгодных энергетических проектах. Активно развивается культурно-гуманитарное сотрудничество", – подчеркнул политолог.

Политолог Эдуард Полетаев прокомментировал фейковые сообщения о беспилотниках, которые атаковали Россию, якобы вылетев с территории Центральной Азии, сообщает Zakon.kz.Об этом эксперт написал 5 апреля в своем Telegram-канале.По мнению Эдуарда Полетаева, избыток информации часто приводит к тому, что от людей отдаляется правда, ее трудно отличить от лжи, а факты – от предположений.По мнению политолога, фактически Казахстан остается одним из немногих стратегических партнеров РФ в мире, сохранив с ней отношения на том же уровне, что и был до военного конфликта с Украиной.2 апреля пресс-служба Минобороны РК заявила о том, что распространяемая в некоторых Telegram-каналах информация о том, что якобы беспилотники, атаковавшие объекты Татарстана, были запущены с территории Казахстана, не соответствует действительности. По мнению ведомства, подобные инсинуации направлены на дискредитацию Казахстана.