Нужно сдать декларацию: казахстанцы получают SMS от налоговой

Рассылка от налоговой выглядит так.

"Да, действительно, органы государственных доходов начали отправлять SMS-уведомления в адрес налогоплательщиков о необходимости предоставления декларации об активах и обязательствах по форме 250.00.

В этом году декларации должны предоставить индивидуальные предприниматели (ИП), руководители и учредители юридических лиц, а также их супруги. Мы призываем данных лиц пораньше сдать декларации во избежание нагрузок на информационные системы в последние дни срока предоставления налогового отчета", - сообщили в пресс-службе КГД.

Казахстанцы начали получать SMS-уведомления о необходимости предоставления "входной" декларации в налоговые органы (форма 250.00), передает Tengrinews.kz.Отметим, что декларации в 2024 году должны сдать физические лица, являющиеся на 1 января 2024 года руководителями, учредителями (участниками) юридических лиц (ТОО, АО, ОО и другие) и индивидуальными предпринимателями, а также их супругами.В Комитете государственных доходов подтвердили, что налогоплательщикам отправляют SMS.Также уведомления направляются посредством других ресурсов: кабинета налогоплательщика, мобильные приложения банков.В этом году установлен единый срок предоставления декларации для физических лиц в бумажном и электронном виде. Ее можно предоставить- недвижимое имущество, земельные участки и (или) земельные доли, воздушные и морские суда, суда внутреннего водного плавания, суда плавания "река-море" зарегистрированные в компетентном органе иностранного государства;- транспортные средства, специальная техника и (или) прицепы, зарегистрированные в компетентном органе иностранного государства;- доля участия в уставном капитале юридического лица, созданном за пределами Казахстана;- деньги на банковских счетах в иностранных банках, находящихся за пределами Казахстана, в сумме, совокупно превышающей по всем банковским вкладам 1000-кратный размер МРП.- доля в жилом здании по договору о долевом участии в жилищном строительстве;- ценные бумаги, производные финансовые инструменты, цифровые активы;- инвестиционное золото;- объекты интеллектуальной собственности, авторского права;- наличные деньги в сумме, не превышающей предел 10 000-кратного размера МРП;- дебиторская/кредиторская задолженность нотариально засвидетельствованного (удостоверенного), за исключением задолженности банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций;- прочего имущества по желанию физического лица в случае превышения цены за единицу данного имущества 1000-кратного размера МРП.