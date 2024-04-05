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Нужно сдать декларацию: казахстанцы получают SMS от налоговой

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 21:37
Нужно сдать декларацию: казахстанцы получают SMS от налоговой
Фото из открытых источников
Казахстанцы начали получать SMS-уведомления о необходимости предоставления "входной" декларации в налоговые органы (форма 250.00), передает Tengrinews.kz.

Отметим, что декларации в 2024 году должны сдать физические лица, являющиеся на 1 января 2024 года руководителями, учредителями (участниками) юридических лиц (ТОО, АО, ОО и другие) и индивидуальными предпринимателями, а также их супругами.

Рассылка от налоговой выглядит так.


Нужно сдать декларацию: казахстанцы получают SMS от налоговой


В Комитете государственных доходов подтвердили, что налогоплательщикам отправляют SMS.

"Да, действительно, органы государственных доходов начали отправлять SMS-уведомления в адрес налогоплательщиков о необходимости предоставления декларации об активах и обязательствах по форме 250.00.


В этом году декларации должны предоставить индивидуальные предприниматели (ИП), руководители и учредители юридических лиц, а также их супруги. Мы призываем данных лиц пораньше сдать декларации во избежание нагрузок на информационные системы в последние дни срока предоставления налогового отчета", - сообщили в пресс-службе КГД.


Также уведомления направляются посредством других ресурсов: кабинета налогоплательщика, мобильные приложения банков.

В этом году установлен единый срок предоставления декларации для физических лиц в бумажном и электронном виде. Ее можно предоставить не позднее 15 сентября 2024 года.



Имущество за пределами Казахстана:

- недвижимое имущество, земельные участки и (или) земельные доли, воздушные и морские суда, суда внутреннего водного плавания, суда плавания "река-море" зарегистрированные в компетентном органе иностранного государства;
- транспортные средства, специальная техника и (или) прицепы, зарегистрированные в компетентном органе иностранного государства;
- доля участия в уставном капитале юридического лица, созданном за пределами Казахстана;
- деньги на банковских счетах в иностранных банках, находящихся за пределами Казахстана, в сумме, совокупно превышающей по всем банковским вкладам 1000-кратный размер МРП.

Имущество в Казахстане и (или) за его пределами:

- доля в жилом здании по договору о долевом участии в жилищном строительстве;
- ценные бумаги, производные финансовые инструменты, цифровые активы;
- инвестиционное золото;
- объекты интеллектуальной собственности, авторского права;
- наличные деньги в сумме, не превышающей предел 10 000-кратного размера МРП;
- дебиторская/кредиторская задолженность нотариально засвидетельствованного (удостоверенного), за исключением задолженности банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций;
- прочего имущества по желанию физического лица в случае превышения цены за единицу данного имущества 1000-кратного размера МРП.


Источник: tengrinews.kz
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