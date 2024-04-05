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Дамбу прорвало на российской части Урала в 15 км от границы Казахстана

Просмотров:64 Опубликовано: Вчера, 23:44
Дамбу прорвало на российской части Урала в 15 км от границы Казахстана
кадр из видео
Астана. 5 апреля. КазТАГ – В городе Орск (расположен на реке Урал в 15 км от границы Казахстана – КазТАГ) Оренбургской области произошел прорыв дамбы, сообщает ТАСС.

«В Орске произошел прорыв дамбы. Жителей города эвакуируют из домов, находящихся в зоне затопления», - сообщили представители российских экстренных служб в пятницу.


В оперативных службах добавили, что в зону подтопления могут попасть порядка 4 тыс. частных жилых домов. В домах могут проживать до 10 тыс. человек.


«В старом городе прорвало участок насыпной дамбы», - уточнили в правительстве Оренбургской области.


Для эвакуации с территории старого Орска подготовили шесть пунктов временного размещения.

Учитывая близость места ЧП к границе Казахстана, редакция КазТАГ обратилась в пресс-службу министерства по чрезвычайным ситуациям РК, однако на момент подготовки данного материала комментариев от казахстанских экстренных служб пока не получено.



Источник: kaztag.kz
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