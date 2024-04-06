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В Костанае вводят режим ЧС

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:00
В Костанае вводят режим ЧС
Фото: Дарья Аверченко / Kazinform
В Костанае ожидается приход большой воды, местные власти вводят режим ЧС. Аким города Марат Жундубаев отметил, что главной проблемой паводка на сегодня является река Тобол.

Уровень воды в реке растет. Сброс воды на Каратомарском водохранилище составляет 2600 м3 в секунду. Глава города попросил всех жителей, проживающих в зоне подтопления эвакуироваться.

- На 08:00 6 апреля увеличен сброс воды с Каратомарского водохранилища до 2640 м3/с (приток составляет 3361 м. куб/сек.). Уровень наполняемости Каратомарского водохранилища составил 97%. Жителям прилегающих территорий необходимо при первом требовании уполномоченных органов приступить к организованной эвакуации, уделяя при этом особое внимание пожилым, маломобильным гражданам и детям. Заранее подготовьте документы и вещи первой необходимости, - говорится в сообщении.


Источник: Kazinform


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