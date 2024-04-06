В Костанае вводят режим ЧС

- На 08:00 6 апреля увеличен сброс воды с Каратомарского водохранилища до 2640 м3/с (приток составляет 3361 м. куб/сек.). Уровень наполняемости Каратомарского водохранилища составил 97%. Жителям прилегающих территорий необходимо при первом требовании уполномоченных органов приступить к организованной эвакуации, уделяя при этом особое внимание пожилым, маломобильным гражданам и детям. Заранее подготовьте документы и вещи первой необходимости, - говорится в сообщении.

В Костанае ожидается приход большой воды, местные власти вводят режим ЧС. Аким города Марат Жундубаев отметил, что главной проблемой паводка на сегодня является река Тобол.Уровень воды в реке растет. Сброс воды на Каратомарском водохранилище составляет 2600 м3 в секунду. Глава города попросил всех жителей, проживающих в зоне подтопления эвакуироваться.Источник: Kazinform