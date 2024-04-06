Двое иностранцев организовали нарколабораторию в Алматинской области

Департаментом КНБ по Алматинской области 22 марта пресечена деятельность подпольной лаборатории по производству психотропных веществ, расположенной в частном доме. По подозрению в совершении данного правонарушения задержаны двое иностранцев, передает пресс-служба ведомства.
В ходе обысков изъято около 20 килограммов синтетических наркотиков, 1 тысячи литров прекурсоров и оборудование, предназначенные для изготовления «синтетики».
Предварительно установлено, что обнаруженное сырье поставлялось в замаскированном виде из-за рубежа через логистические компании.
Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса.
С санкции суда к задержанным лицам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Иная информация, в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального Кодекса РК, не подлежит разглашению.
Источник: Kazinform
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