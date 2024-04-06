Редкие тюльпаны зацвели под Алматы

- Тюльпан не только редкий, но и очень необычный. У цветка один листок, сморщенного вида с канавками. Как будто сделан из воска. Потому цветочки кажутся слово игрушечными. Интересно также и то, что тюльпаны Регеля растут на камнях, от этого их вид ещё более впечатляет. Словно кто-то специально расставил эти миниатюрные игрушки на каменистых осыпях, - написал фотограф.

Тюльпаны встречаются только в определенном узком ареале в Чу-Илийских горах.Отдельно он рассказал про запах цветка.Это что-то невероятное, словно запах сирени смешан с дорогим парфюмом. Вот такое чудо есть у нас в Казахстане! – добавил Доценко.Тюльпан Регеля занесен в Красную книгу.Источник: Liter.kz