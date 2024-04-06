Олжас Бектенов: главная задача – обеспечение безопасности наших жителей

По поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева премьер-министр, руководитель республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода Олжас Бектенов находится в Костанайской области, где продолжается сложная паводковая ситуация.
Глава правительства совершил облет русла реки Тобол, где подъем уровня воды влияет на города Костанай, Рудный, районы Б. Майлина, Денисовский, Житикаринский.
Наполняемость водохранилищ приближается к максимальным отметкам. Так, Желкуарское и Амангельдинское водохранилища заполнены на 100%, Каратомарское – 97%, Верхне-Тобольское – 93%. Сергеевское и Амангельдинское работают в транзитном режиме на пределе мощностей.
При этом приток воды превышает текущий объем сброса. В ближайшее время, по прогнозам, ожидается дополнительное увеличение за счет боковой приточности талых вод и добегания воды с верховья. Подвержены затоплению прилегающие территории в районе городов Костанай и Тобыл.
Олжас Бектенов подчеркнул, что основная задача – обеспечение безопасности наших жителей. Премьер-министр ознакомился с мерами, принимаемыми для недопущения ухудшения ситуации.
В регионе в целях пропуска талых вод произведено вскрытие нефункционирующего дорожного полотна в районе малого моста в Костанае, проводится обваловка населенных пунктов, подготовка траншей для отвода талых вод, укладка мешкотары и инертных материалов, откачка воды и др. Проведены взрывные работы на реках Карасу и Тобол.
Работы ведутся в усиленном режиме. Задействовано порядка две тысячи человек, свыше 650 единиц техники, мотопомпы, а также плавательные средства и воздушные судна.
В регионе с начала паводкового периода всего спасено и эвакуировано 3257 человек, в пунктах временного размещения находятся 632 человека, остальные по собственному желанию разместились у родственников и близких. В режиме полной готовности также находятся дополнительные пункты эвакуации и временного размещения.
Ситуация находится на постоянном контроле.
Источник: primeminister.kz
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