В Атырау объявят режим ЧС

- Я думаю, что мы будем объявлять режим ЧС в городе Атырау, в первую очередь. Как это было объявлено в Кульсарах, также он будет объявлен и в Атырау. Но не для того, чтобы люди сильно переживали. Мы сегодня составляем план по борьбе с паводком на реке Жайык. Потому что сейчас пропуски (воды) со стороны Российской Федерации составляют три тысячи, а в дальнейшем возможно будут 4-4,5 тысячи. И где-то есть 20 дней, когда до Атырау дойдет эта вода. Поэтому мы должны быть готовы укрепить свои дамбы, выкопать необходимые каналы и сбрасывать воду, не доходя до Атырау, - заявил Канат Бозумбаев во время заседания

оперативного штаба.

- Вице-премьер (Канат Бозумбаев - прим.) совершил облет территории региона на границе с Актюбинской областью. Оценил состояние поврежденной дамбы на реке Жем. Вчера в результате ее прорыва были подтоплены второй и третий участки города Кульсары, а также микрорайоны «Жадырасын-2», «Болашак», «Вахтовый поселок», населенный пункт «Карагай». По состоянию на 6 апреля сохраняется сложная паводковая обстановка в трех районах Атырауской области, без транспортного сообщения находятся два населенных пункта, - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

- Задействовано около 600 сотрудников акимата и силовых структур, 148 единиц техники, 2 плавсредства и 500 волонтеров. Военнослужащие войсковой части 99116 регионального командования «Запад» провели подрывную работу в дельте реки Жем вблизи города Кульсары. В результате – увеличена проходимость реки, - сообщает пресс-служба правительства.