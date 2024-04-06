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В Атырау объявят режим ЧС

Просмотров:146 Опубликовано: Сегодня, 18:24
В Атырау объявят режим ЧС
Фото пресс-службы акимата Атырауской области
В Атырау готовятся к объявлению режима ЧС в связи с паводковой ситуацией, передает пресс-служба кабмина.

В Атырау с рабочим визитом прибыл заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев. Он провел заседание оперативного штаба по ЧС.

- Я думаю, что мы будем объявлять режим ЧС в городе Атырау, в первую очередь. Как это было объявлено в Кульсарах, также он будет объявлен и в Атырау. Но не для того, чтобы люди сильно переживали. Мы сегодня составляем план по борьбе с паводком на реке Жайык. Потому что сейчас пропуски (воды) со стороны Российской Федерации составляют три тысячи, а в дальнейшем возможно будут 4-4,5 тысячи. И где-то есть 20 дней, когда до Атырау дойдет эта вода. Поэтому мы должны быть готовы укрепить свои дамбы, выкопать необходимые каналы и сбрасывать воду, не доходя до Атырау, - заявил Канат Бозумбаев во время заседания
оперативного штаба.




По официальным данным, в Атырауской области действует режим повышенной готовности, работает областной оперативный штаб по ликвидации ЧС.

- Вице-премьер (Канат Бозумбаев - прим.) совершил облет территории региона на границе с Актюбинской областью. Оценил состояние поврежденной дамбы на реке Жем. Вчера в результате ее прорыва были подтоплены второй и третий участки города Кульсары, а также микрорайоны «Жадырасын-2», «Болашак», «Вахтовый поселок», населенный пункт «Карагай». По состоянию на 6 апреля сохраняется сложная паводковая обстановка в трех районах Атырауской области, без транспортного сообщения находятся два населенных пункта, - говорится в сообщении пресс-службы правительства.




В городе Кульсары подтопленными остаются 2,6 тысячи частных жилых домов и административных зданий, с 5 апреля вывезены из опасной зоны 15 632 человека. Эвакуация населения продолжается.

В настоящее время усиленно продолжаются берегоукрепительные работы, уложено 45,9 тысячи мешкотары, 174,3 тысячи тонн инертного материала. 5 апреля проведены подрывные работы на реке Жем для увеличения пропускной способности в сторону Каспийского моря, запланирован еще один подрыв.

- Задействовано около 600 сотрудников акимата и силовых структур, 148 единиц техники, 2 плавсредства и 500 волонтеров. Военнослужащие войсковой части 99116 регионального командования «Запад» провели подрывную работу в дельте реки Жем вблизи города Кульсары. В результате – увеличена проходимость реки, - сообщает пресс-служба правительства.


Источник: Tengrinews.kz


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