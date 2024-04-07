Почти 64 тысячи человек спасены из зон бедствия в Казахстане

- На данный момент общими силами спасены и эвакуированы 63 927 человек, из них 45 лиц с ограниченными возможностями и 15 283 ребенка. В пунктах временного размещения находятся 13 328 человек, из них 6742 ребенка. Все обеспечены всем первым необходимым. Работают психологи, оказывается вся необходимая помощь, - сообщил Кахарман Оразалин.

- Необходимо отметить, что благодаря мастерству наших пилотов из МЧС, Министерства обороны, Национальной гвардии были спасены 2607 человек, из них 760 детей. За сутки были спасены 243 человека. Спасательная операция проходила в очень сложных условиях. Буквально людей необходимо было эвакуировать с крыш домов, использовалась специальная техника, - подчеркнул представитель МЧС.