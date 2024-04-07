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В Алматы нетрезвый водитель спровоцировал массовое ДТП на мокрой дороге

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:50
В Алматы нетрезвый водитель спровоцировал массовое ДТП на мокрой дороге
Фото: Zakon.kz
В Алматы рано утром 7 апреля произошло ДТП с участием трех автомобилей на пересечении улиц Бокейханова и Рыскулова. Пострадали четыре человека.

По ул. Бокейханова в северном направлении двигался автомобиль Ford Focus. Водитель не справился с управлением, не вошел в поворот и в результате врезался в бордюр и встал поперек проспекта Рыскулова, где его тут же протаранил в бок автомобиль Subaru, следовавший по ул. Рыскулова в восточном направлении.

Subaru отлетел в отбойник, и в него мгновенно влетел автомобиль Daewoo Nexia. На мокрой дороге водитель, по всей видимости, не успел остановиться. В результате Subaru влетел в отбойник и повис на нем, Ford Focus тоже влетел в отбойник.

В ДТП пострадала пассажирка Subaru, ее госпитализировали, водителям Subaru и Daewoo Nexia оказали помощь на месте. Кроме того, были госпитализированы водитель Ford Focus и два его пассажира.

По словам участников аварии, водитель Ford находился в алкогольном опьянении.

Источник: Zakon.kz


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