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В Алматы ощутили землетрясение

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:13
В Алматы ощутили землетрясение
Фото с сайта kaztag.kz
7 апреля в 13:46 жители и гости Алматы почувствовали землетрясение в 2 балла.

По данным алматинских сейсмологов, эпицентр расположен в 460 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения составил 12.5. Магнитуда MPV – 5.3. Глубина – 20 км.

В текущем году в мегаполисе произошло два сильных землетрясения. Первое произошло в ночь на 23 января 2024 года. Подземные толчки, которые ощутили жители города, достигали пяти баллов. Отдельных руководителей служб ЧС накажут за просчеты в день землетрясения в Алматы, сообщили в МЧС.

Вторые подземные толчки произошли 4 марта 2024 года. Тогда в городе прозвучали сирены, сила толчков составила 5 баллов.

Как сообщили в департаменте по ЧС мегаполиса, Алматы находится в 9-10-балльной сейсмической зоне, поэтому личная подготовленность каждого гражданина к действиям при ЧС и после имеет огромное значение.

Алматинцам важно составить семейный или коллективный план действий при землетрясении:

заранее определить место встречи для семьи после случившегося землетрясения;
определить в своей квартире, доме самые безопасные места, чтобы переждать подземные толчки. К таким местам относят: места у капитальных внутренних стен, углы, образованные внутренними капитальными стенами;
определить кратчайший путь эвакуации из здания, либо занять внутри здания безопасное место. Необходимо переставить тяжелые предметы, посуду с верхних полок шкафов.
Спасатели рекомендуют соблюдать 10 простых элементарных правил, которые должен знать каждый алматинец в высотном доме:
Сохраняйте спокойствие, не паникуйте;
не пользуйтесь лифтом и лестницей во время толчков, переждите дома, в помещении;
отойдите от мебели, окон, люстры;
найдите укрытие – «треугольники жизни» (займите место в углу несущих / капитальных/ внутренних стен);
покиньте здание (в многоэтажных домах – после прекращения толчков);
отключите воду, газ, электричество;
возьмите «тревожный чемоданчик», подготовленный заранее;
при эвакуации из здания держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;
будьте готовы к повторным толчкам;
окажите помощь детям, престарелым, людям с ограниченными возможностями.
После эвакуации необходимо проследовать к ближайшему пункту приема населения, которые будут развернуты в случае крупномасштабной чрезвычайной ситуации. В Алматы имеется 384 пункта приема пострадавшего населения.
Как правило, точки сбора населения и пострадавших при ЧС размещаются в организациях образования: школах, детсадах, колледжах, вузах.
Услышав сигнал «Внимание всем!» нужно включить доступные средства оповещения, к примеру, приемник в «тревожном чемоданчике», и действовать согласно полученной инструкции.
Для безопасности от вторичных факторов землетрясения рекомендуется провести неструктурное сейсмоусиление помещений (комнат), это работы по прикреплению габаритной мебели к стенам помещений.

Источник: Zakon.kz


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