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По полмиллиона тенге за квартиру по госпрограмме собирал мошенник в Жамбылской области

Просмотров:60 Опубликовано: Сегодня, 18:18
По полмиллиона тенге за квартиру по госпрограмме собирал мошенник в Жамбылской области
Фото: Pixabay
Очередную мошенническую схему с квартирами разоблачили полицейские Жамбылской области.

По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, 23-летняя местная жительница обратилась с заявлением, в котором сообщила, что несколько месяцев назад передала полмиллиона тенге своему знакомому, который пообещал помощь в получении квартиры по государственной программе.
Сотрудниками полиции установлен и задержан 26-летний подозреваемый.

Выяснилось, что в 2021 году он также обещал помощь с приобретением жилья еще одной женщине, взяв при этом у нее 550 тысяч тенге. За неоднократное совершение мошеннических действий в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, а сам он был водворен в изолятор временного содержания.
Департамент полиции Жамбылской области настоятельно рекомендует не доверять людям, обещающим посредничество в приеме на учебу, работу, получении недвижимости либо каких-либо документов. Необходимо получать государственные услуги только в специальных государственных органах или на официальных порталах.

Источник: Kazinform


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