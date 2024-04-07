"За 30 лет мы сильно расслабились". Аким Атырауской области обратился к населению

"В Атырауской области объявлен режим ЧС для максимально скоординированных действий между государственными органами и различными ведомствами, для усиления работы по подготовке к предстоящему паводку. Поэтому у населения нет повода для паники. Все находится под моим личным контролем", - заявил руководитель региона.

"Честно признаюсь, после паводков 1994 года мы сильно расслабились, за 30 последних лет мы привыкли, что воды в реках все меньше и меньше. Дноуглубительные работы долгое время не проводились, дамбы не укреплялись, в некоторых местах их и вовсе убрали, в водоохранной зоне мы выдали земельные участки под сельскохозяйственные нужды, каналы не расчищались. Все эти работы нам предстоит выполнить до прихода "большой" воды в регион", - заявил Шапкенов во время брифинга.

"Если будет реальная угроза жизни жителей нашей области, мы оповестим вас об этом заранее", - заключил он.

"Вся страна узнала о вашей помощи коллективу школы села Бейбарыс в берегоукрепительных работах. Я благодарен вам за ваш самоотверженный труд. Вы являетесь примером для молодежи, внося свой вклад в работу по подготовке к паводку. Вчера у меня состоялся телефонный разговор с президентом. Он передал слова поддержки всем жителям нашей области. Я решил донести его слова до вас лично", - обратился к бабушке Серик Шапкенов.

"Возраст у меня уже приличный, поэтому, все чем я смогла помочь - это раскрывать мешки для заполнения их землей. Природа очень непредсказуема, это я знаю из жизненного опыта, поэтому, к паводкам лучше подготовиться заранее", - рассказала 92-летняя женщина.

"Принимаются соответствующие решения по обучению в колледжах и университетах области", - заключили в оперативном штабе по ЧС.

Аким Атырауской области Серик Шапкенов выступил с обращением к местным жителям по поводу объявления режима ЧС в регионе, передает Tengrinews.kz.По словам акима Атырауской области, режим ЧС был объявлен с целью эффективной подготовки паводкам - привлечению техники, оборудования, проведению научных исследований и укрепление берегов рек в регионе.Аким также встретился с пожилой героиней из завирусившегося в сети видеоролика. Бабушкой, помогавшей в берегоукреплении реки Урал, оказалась 92-летняя жительница села Бейбарыс, труженица тыла Кожиева Орынша Токтыбаккызы. Аким лично поблагодарил пенсионерку.В свою очередь Орынша Токтыбаккызы рассказала акиму, что решила помочь коллективу школы, в которой работала после выхода на пенсию.Орынша Токтыбаккызы - мать 10 детей, имеет 16 внуков и 10 правнуков. До 70 лет работала в совхозе "Первомайский" земледельцем и кормоводомМежду тем, как сообщает оперативный штаб по ЧС Атырауской области, в Атырау занятия в школах продолжатся в офлайн формате.