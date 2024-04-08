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Какая нелегальная "работа" становится популярнее в Казахстане, рассказали в МВД

Просмотров:116 Опубликовано: Сегодня, 07:33
Какая нелегальная "работа" становится популярнее в Казахстане, рассказали в МВД
Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney
В Казахстане стало больше наркозакладчиков. За год их число выросло в два раза. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщили в Министерстве внутренних дел.

По данным МВД, в 2022 году было задержано 188 закладчиков-курьеров, из них 15 несовершеннолетних. В прошлом году число задержанных выросло в два раза: 376 закладчиков-курьеров, из них 24 несовершеннолетних.

"С начала 2024 года задержано 35 закладчиков-курьеров, из них 6 несовершеннолетних. Все задержанные наказаны в рамках Уголовного кодекса", - сообщили в МВД в ответ на официальный запрос редакции Tengrinews.kz.


В Казахстане наказание за закладку наркотиков предусмотрено статьей 297 Уголовного кодекса - "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".

В частности, за незаконный оборот наркотиков небольшого объема предусмотрено лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Оборот наркотиков в крупном размере карается лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.

Оборот наркотиков, совершенный группой лиц по предварительному сговору, неоднократно, в особо крупном размере, посредством использования электронных информационных ресурсов, в общественном месте предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Оборот наркотиков, совершенный преступной группой, а равно сбыт наркотических средств в организациях образования либо заведомо несовершеннолетнему лицу наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества.

Самыми популярными синтетическими наркотиками в Казахстане, по данным МВД, являются меткатинон (он же мефедрон, "меф") и α-PVP ("соль", "скорость").

Антилидерами по распространению "синтетики" среди регионов являются Астана, Алматы и Алматинская область.
Портрет наркозакладчика в Казахстане

Как сообщили в МВД, портрет наркозакладчика в нашей стране за последние годы значительно изменился.

"Основную часть представляют наркопотребители, которые работают закладчиками ради постоянного доступа к наркотикам. Определенное количество наркозакладчиков – это молодые люди с небольшим доходом, без образования и постоянной работы. Они, как правило, изначально не планируют надолго задерживаться в преступном бизнесе. Однако из-за легких денег такие люди остаются в наркобизнесе, часто пытаются организовать производство наркотиков или интернет-магазин", - заявили в министерстве.


Как сообщалось выше, среди наркозакладчиков встречаются и подростки. В полиции считают, что в эту сферу несовершеннолетние попадают из-за недостатка контроля со стороны взрослых, желания "быстрых денег", а также низкой правовой грамотности и культуры. Точной статистики по этой категории наркозакладчиков в МВД не привели.

Напомним, только в прошлом году за распространение синтетических наркотиков в Казахстане задержаны свыше 40 подростков. В январе 2024 года к ответственности привлекли четверых несовершеннолетних.

Казахстан вошел в топ-10 стран по потреблению наркотиков, заняв 8 место. В среднем, по оценке аналитиков, из-за употребления наркотиков казахстанцы теряют 3,7 года здоровой полноценной жизни. Такие же показатели и у Объединенных Арабских Эмиратов с Данией, которые расположились на 9-й и 10-й позициях рейтинга соответственно.


Источник: tengrinews.kz
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