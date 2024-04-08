У подростка из Астаны растут волосы во рту: врачи не могут поставить диагноз

"Это не выглядело так, что ей случайно в рот попал волос. Они росли где миндалины! Я была в шоке, сразу же вызвала скорую. Приехавшие врачи тоже испытали шок и сказали, что видят такое впервые. Нас отвезли в детскую больницу. Эти волосы оказались не только в горле, но и между зубов. Лор-врач также не знал, что это такое. В итоге волосы решили удалить", - рассказала Акмарал.

Фото предоставлено Акмарал Шалабаевой

"Врачи в поликлинике собрали консилиум, но никто так и не сказал, что это может быть. По совету знакомых мы отправили фотографии специалистам в Китай, Россию и США. В итоге нам ответили из Китая. Сказали, что заболевание очень и очень редкое и что волосы можно удалить только хирургическим путем. При этом необходимо специальное лечение, иначе все может повториться и даже перетечь в онкологическое заболевание. Болезнь настолько редкая, что у нее даже нет названия", - поведала жительница Астаны.

Фото предоставлено Акмарал Шалабаевой

"Впереди у нас МРТ, компьютерная томография. Возможно, обследование даст результаты. Мы уже поменяли трех эндокринологов, трех лор-врачей. Сейчас наблюдаемся сразу у нескольких специалистов. После операции прошло несколько недель, волосы больше не появлялись. Думаем, что, возможно, придется ехать в Китай. Но это очень дорого обойдется", - говорит женщина.

Жительница Астаны столкнулась с пугающей ситуацией. У ее 11-летней дочери начали расти волосы во рту - в районе гланд и между зубов. Столичные врачи пока не могут объяснить феномен, а зарубежные и вовсе заявили: заболевание настолько редкое, что даже не имеет названия и до сих пор не изучено. Подробнее - в материале корреспондента Tengrinews.kz.Жительница Астаны Акмарал Шалабаева о недуге дочери узнала 14 марта. В этот день девочка пожаловалась на боль в горле. Женщина подумала на обычную ангину. Однако, проверив горло дочери, была потрясена.Операцию провели без наркоза. По словам врачей, волосы удалялись довольно легко, а девочка при этом не испытывала боли. Длина волос составила 2 сантиметра.Сейчас ее дочь проходит обследование и сдает всевозможные анализы, которые помогли бы врачам поставить диагноз и назначить соответствующее лечение. На сегодняшний день у столичных медиков пока одно только предположение: возможно, это гормональный сбой из-за переходного возраста. Однако при этом у девочки все анализы в норме.Чтобы заботиться о дочери, Акмарал Шалабаева была вынуждена взять больничный. Сейчас девочка чувствует себя хорошо. Всего у женщины шестеро детей. Она надеется, что все те анализы, которые сегодня сдает ее ребенок, в конечном итоге дадут хоть малейшую зацепку и помогут врачам назначить дальнейшее лечение.