Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 08 Апреля
+12...+11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 446.78 KZT
  • €1 = 484 KZT
  • 1 RUB = 4.84 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

У подростка из Астаны растут волосы во рту: врачи не могут поставить диагноз

Просмотров:10 Опубликовано: Сегодня, 07:58
У подростка из Астаны растут волосы во рту: врачи не могут поставить диагноз
Фото: depositphotos.com
Жительница Астаны столкнулась с пугающей ситуацией. У ее 11-летней дочери начали расти волосы во рту - в районе гланд и между зубов. Столичные врачи пока не могут объяснить феномен, а зарубежные и вовсе заявили: заболевание настолько редкое, что даже не имеет названия и до сих пор не изучено. Подробнее - в материале корреспондента Tengrinews.kz.

Жительница Астаны Акмарал Шалабаева о недуге дочери узнала 14 марта. В этот день девочка пожаловалась на боль в горле. Женщина подумала на обычную ангину. Однако, проверив горло дочери, была потрясена.

"Это не выглядело так, что ей случайно в рот попал волос. Они росли где миндалины! Я была в шоке, сразу же вызвала скорую. Приехавшие врачи тоже испытали шок и сказали, что видят такое впервые. Нас отвезли в детскую больницу. Эти волосы оказались не только в горле, но и между зубов. Лор-врач также не знал, что это такое. В итоге волосы решили удалить", - рассказала Акмарал.


Операцию провели без наркоза. По словам врачей, волосы удалялись довольно легко, а девочка при этом не испытывала боли. Длина волос составила 2 сантиметра.

У подростка из Астаны растут волосы во рту: врачи не могут поставить диагноз

Фото предоставлено Акмарал Шалабаевой


"Врачи в поликлинике собрали консилиум, но никто так и не сказал, что это может быть. По совету знакомых мы отправили фотографии специалистам в Китай, Россию и США. В итоге нам ответили из Китая. Сказали, что заболевание очень и очень редкое и что волосы можно удалить только хирургическим путем. При этом необходимо специальное лечение, иначе все может повториться и даже перетечь в онкологическое заболевание. Болезнь настолько редкая, что у нее даже нет названия", - поведала жительница Астаны.


Сейчас ее дочь проходит обследование и сдает всевозможные анализы, которые помогли бы врачам поставить диагноз и назначить соответствующее лечение. На сегодняшний день у столичных медиков пока одно только предположение: возможно, это гормональный сбой из-за переходного возраста. Однако при этом у девочки все анализы в норме.

У подростка из Астаны растут волосы во рту: врачи не могут поставить диагноз

Фото предоставлено Акмарал Шалабаевой


"Впереди у нас МРТ, компьютерная томография. Возможно, обследование даст результаты. Мы уже поменяли трех эндокринологов, трех лор-врачей. Сейчас наблюдаемся сразу у нескольких специалистов. После операции прошло несколько недель, волосы больше не появлялись. Думаем, что, возможно, придется ехать в Китай. Но это очень дорого обойдется", - говорит женщина.


Чтобы заботиться о дочери, Акмарал Шалабаева была вынуждена взять больничный. Сейчас девочка чувствует себя хорошо. Всего у женщины шестеро детей. Она надеется, что все те анализы, которые сегодня сдает ее ребенок, в конечном итоге дадут хоть малейшую зацепку и помогут врачам назначить дальнейшее лечение.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика