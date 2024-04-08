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"15 суток ареста хватает": смягчить наказание за пьяную езду предложила группа казахстанцев

Просмотров:189 Опубликовано: Сегодня, 10:42
"15 суток ареста хватает": смягчить наказание за пьяную езду предложила группа казахстанцев
Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов
Группа автолюбителей Казахстана выступила за смягчение наказания за езду в нетрезвом виде и создала петицию об этом, передает корреспондент NUR.KZ.

На просторах Казнета появилась петиция "За изменение статьи 608 КоАП РК для лишенных водительских прав граждан РК". Ее автором оказался автолюбитель с 10-летним стажем Нурлан Хаджимуратов.


По словам мужчины, сегодня законодательство республики предусматривает слишком жесткие санкции за езду в нетрезвом виде, а именно - лишение прав.

"0,1 промилле - и ты уже можешь смело на 15 суток идти, а потом - лишение прав. Это без ДТП, без ничего. Да, мы свою вину признаем, но от наших действий никто не пострадал. Ну как-то можно было наказание мягче сделать… мы даже на большой штраф согласны", - отмечает Хаджимуратов.


При этом сам автолюбитель так же был привлечен по 608-й статье и лишен прав на вождение еще в прошлом году. По его словам, машина, в которой его поймали за употреблением спиртных напитков, заведена не была и сама покатилась с пригорка.

"Я не собирался на ней ездить: мотор был приглушен. Таких случаев много, потому что нет даже четкого освидетельствования. А там же должно быть много: какие-то позы принимать, тесты проходить", - рассказал Нурлан Хаджимуратов.


Как заявляет автор петиции, сегодня вокруг данной инициативы сплотилось множество водителей со всей страны. Так, в тексте документа говорится, что из-за жесткости закона десятки тысяч казахстанцев, а вместе с ними и их семьи, столкнулись с финансовыми трудностями, не имея возможности сесть за руль. Тем не менее пока петицию подписали лишь около трех с половиной тысяч автолюбителей.

С предложением об амнистии и совершенствовании закона в части управления автомобилем в нетрезвом состоянии активисты обратились к мажилису. Но ответных действий со стороны депутатов предпринято не было.

А между тем активисты приводят данные. Так, по словам Хаджимуратова, в официальном ответе МВД на запрос автолюбителей говорится, что мера направлена на снижение числа ДТП.

"Но, по той же справке, только 3% из общего количества ДТП были совершены нетрезвыми водителями. Ежегодно 22 тысячи водителей лишаются прав по 608 статье", - сообщил автор петиции.


Противоположную активистам позицию выразил автоэксперт Алексей Алексеев. Он выступил за то, чтобы, наоборот, ужесточить наказание за пьяную езду в пользу пожизненного лишения прав.

"Если задерживают 22 тысячи, значит ездят пьяными не менее 220 тысяч. Это огромная цифра! Еще больше поражает, сколько их на самом деле!" - убежден Алексеев.


Он отметил, что каждый пьяный водитель за рулем - потенциальный убийца. При этом угрозу лишиться прав даже на семь лет автоэксперт считает очень действенной мерой. Штрафы же такие водители могут и не выплатить.

"Высокий штраф - тяжкое бремя. Вот где социальное недовольство. Лишение прав - намного лучше, потому что убирает с дорог потенциального убийцу", - объяснил Алексеев.


Автоэксперт добавил: аргументы в пользу смягчения наказания за езду в нетрезвом виде выглядят безответственными.

Так, в Департаменте полиции Алматы сообщили, всего в 2023 году произошло 33 ДТП с участием нетрезвых водителей, в результате погибли два человека, 33 получили травмы различной степени тяжести. За три месяца уже 2024 года по вине нетрезвых водителей произошло шесть аварий, к счастью, обошлось без жертв.

В МВД в ответе на официальный запрос корреспондента NUR.KZ сообщили, что идти на уступки автолюбителям не намерены, а принятые законодательные меры позволили стабилизировать ситуацию на дорогах страны и снизить количество ДТП, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения.

"Сейчас ответственность за пьяную езду представляет с собой одну из эффективных профилактических мер, которая своевременно устраняет реальную потенциальную угрозу для общества, при этом предусмотренные санкции соответствуют степени тяжести совершенного деяния и в должной мере профилактируют наступление тяжких последствий", - подчеркнули в ведомстве.


Там также сообщили, что водители, лишенные прав за вождение в нетрезвом виде, могут претендовать на амнистию в соответствии с частью 1 статьи 63 КоАП РК. Но, учитывая тяжесть последствий за пьяную езду, в МВД посчитали, что ее применение на данный вид правонарушения неприемлемо.


Источник: nur.kz
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