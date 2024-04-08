"15 суток ареста хватает": смягчить наказание за пьяную езду предложила группа казахстанцев

На просторах Казнета появилась петиция "За изменение статьи 608 КоАП РК для лишенных водительских прав граждан РК". Ее автором оказался автолюбитель с 10-летним стажем Нурлан Хаджимуратов.

"0,1 промилле - и ты уже можешь смело на 15 суток идти, а потом - лишение прав. Это без ДТП, без ничего. Да, мы свою вину признаем, но от наших действий никто не пострадал. Ну как-то можно было наказание мягче сделать… мы даже на большой штраф согласны", - отмечает Хаджимуратов.

"Я не собирался на ней ездить: мотор был приглушен. Таких случаев много, потому что нет даже четкого освидетельствования. А там же должно быть много: какие-то позы принимать, тесты проходить", - рассказал Нурлан Хаджимуратов.

"Но, по той же справке, только 3% из общего количества ДТП были совершены нетрезвыми водителями. Ежегодно 22 тысячи водителей лишаются прав по 608 статье", - сообщил автор петиции.

"Если задерживают 22 тысячи, значит ездят пьяными не менее 220 тысяч. Это огромная цифра! Еще больше поражает, сколько их на самом деле!" - убежден Алексеев.

"Высокий штраф - тяжкое бремя. Вот где социальное недовольство. Лишение прав - намного лучше, потому что убирает с дорог потенциального убийцу", - объяснил Алексеев.

"Сейчас ответственность за пьяную езду представляет с собой одну из эффективных профилактических мер, которая своевременно устраняет реальную потенциальную угрозу для общества, при этом предусмотренные санкции соответствуют степени тяжести совершенного деяния и в должной мере профилактируют наступление тяжких последствий", - подчеркнули в ведомстве.

Группа автолюбителей Казахстана выступила за смягчение наказания за езду в нетрезвом виде и создала петицию об этом, передает корреспондент NUR.KZ.По словам мужчины, сегодня законодательство республики предусматривает слишком жесткие санкции за езду в нетрезвом виде, а именно - лишение прав.При этом сам автолюбитель так же был привлечен по 608-й статье и лишен прав на вождение еще в прошлом году. По его словам, машина, в которой его поймали за употреблением спиртных напитков, заведена не была и сама покатилась с пригорка.Как заявляет автор петиции, сегодня вокруг данной инициативы сплотилось множество водителей со всей страны. Так, в тексте документа говорится, что из-за жесткости закона десятки тысяч казахстанцев, а вместе с ними и их семьи, столкнулись с финансовыми трудностями, не имея возможности сесть за руль. Тем не менее пока петицию подписали лишь около трех с половиной тысяч автолюбителей.С предложением об амнистии и совершенствовании закона в части управления автомобилем в нетрезвом состоянии активисты обратились к мажилису. Но ответных действий со стороны депутатов предпринято не было.А между тем активисты приводят данные. Так, по словам Хаджимуратова, в официальном ответе МВД на запрос автолюбителей говорится, что мера направлена на снижение числа ДТП.Противоположную активистам позицию выразил автоэксперт Алексей Алексеев. Он выступил за то, чтобы, наоборот, ужесточить наказание за пьяную езду в пользу пожизненного лишения прав.Он отметил, что каждый пьяный водитель за рулем - потенциальный убийца. При этом угрозу лишиться прав даже на семь лет автоэксперт считает очень действенной мерой. Штрафы же такие водители могут и не выплатить.Автоэксперт добавил: аргументы в пользу смягчения наказания за езду в нетрезвом виде выглядят безответственными.Так, в Департаменте полиции Алматы сообщили, всего в 2023 году произошло 33 ДТП с участием нетрезвых водителей, в результате погибли два человека, 33 получили травмы различной степени тяжести. За три месяца уже 2024 года по вине нетрезвых водителей произошло шесть аварий, к счастью, обошлось без жертв.В МВД в ответе на официальный запрос корреспондента NUR.KZ сообщили, что идти на уступки автолюбителям не намерены, а принятые законодательные меры позволили стабилизировать ситуацию на дорогах страны и снизить количество ДТП, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения.Там также сообщили, что водители, лишенные прав за вождение в нетрезвом виде, могут претендовать на амнистию в соответствии с частью 1 статьи 63 КоАП РК. Но, учитывая тяжесть последствий за пьяную езду, в МВД посчитали, что ее применение на данный вид правонарушения неприемлемо.