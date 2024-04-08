Новый госорган создадут в Казахстане

— Создать некоммерческое акционерное общество «Национальная гидрогеологическая служба «Казгидрогеология» (далее — НАО) со стопроцентным участием государства в его уставном капитале, — говорится в документе.

В Казахстане создается некоммерческое акционерное общество «Национальная гидрогеологическая служба «Казгидрогеология», которое будет отвечать за цифровизацию управления подземными водными ресурсами. Соответствующее постановление опубликовало правительство на сайте открытых НПА, передает корреспондент агентства Kazinform.Основными предметами деятельности НАО определены цифровизация управления подземными водными ресурсами, создание баз данных и постоянно действующих геоинформационных систем в области гидрогеологии и геофильтрационных моделей, цифровых и картографических баз данных и систем управления ими с применением данных дистанционного зондирования земли.Проект доступен для публичного обсуждения до 19 апреля.Ранее сообщалось, что Национальная гидрогеологическая служба создается при Министерстве водных ресурсов и ирригации РК по поручению Президента Казахстана.