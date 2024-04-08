Казахстанские банки замедлили обработку переводов из России из-за санкций - СМИ

Ситуация усугубилась с конца февраля. Местные кредитные организации начали активнее проверять контрагентов в России из-за риска вторичных санкций. Однако полностью местные банки принимать транзакции не прекратят, уверены эксперты. Кроме того, есть и другие варианты для отправки средств за границу.



Это связано с тем, что банки Казахстана пытаются максимально защитить себя от возможного введения вторичных санкций. Поэтому они не хотят зачислять платежи из России, объяснил Николай Дунаев.

Долларовые операции "висят" давно, однако проблемы начались и с транзакциями в национальных валютах.

Его слова подтвердил глава правления Ассоциации участников рынка платежных услуг "Национальный платежный совет" ("НПС") Александр Линников. Он отметил, что сложности начались еще в январе этого года — именно тогда сроки проведения операций значительно выросли.

Особенно это касается местных кредитных организаций, у которых на расчетно-кассовом обслуживании есть клиенты из недружественных по отношению к России стран, добавил начальник аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олег Абелев. После введения рестрикций многие российские компании стали открывать счета и представительства в Казахстане, чтобы проводить платежи в другие страны.

Ситуация ухудшилась примерно с конца февраля, отметил коммерческий директор компании "Импая Рус" Алексей Разумовский. Сейчас задерживаются платежи и в Казахстан, и в Кыргызстан. Сроки зачисления денег достигают двух недель, одна из причин тому — санкции.

АСТАНА, 8 апр — Sputnik. Сроки проведения платежей из России в Казахстан стали достигать двух-трех недель, сообщает газета "Известия".Платежи из России в Казахстан стали проходить с задержками. Проблемы серьезные, транзакции "висят" неделями, рассказал вице-президент "Опоры России" Николай Дунаев."Опора России" - это общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства.По словам Дунаева, некоторые местные кредитные организации вообще отказываются работать с Россией — например, Halyk Bank (Халык банк).Раньше платежи проходили относительно быстро, а сейчас их обработка достигает двух-трех недель, сказал он. В частности, это связано с тем, что теперь иностранные банки проводят углубленные комплаенс-проверки клиентских операций для выявления возможных собственных "санкционных" рисков и угроз, добавил Линников.Однако местные банки сейчас опасаются принимать средства из РФ из-за риска вторичных санкций. Они занимают двоякую позицию: с одной стороны, не хотят попасть под ограничения, а с другой — пытаются не разрушить отношения с российскими контрагентами, подытожил эксперт.Проверки ужесточили и в России — ЦБ стал больше следить за нелегальными операциями в пользу онлайн-казино, рассказал эксперт. Он пояснил: раньше такие схемы часто шли через банки стран СНГ и затем в офшоры. Однако онлайн-казино в России запрещены, поэтому с этим рынком сейчас борются активнее.\При этом Казахстан не откажется полностью от работы с Россией, уверен генеральный директор АО "Первая Группа" Алексей Порошин. В то же время ужесточение контроля из-за риска вторичных санкций действительно заметно. И в дальнейшем, вероятно, оно продолжится.С платежами в другие страны СНГ ситуация лучше, отметил вице-президент "Опоры России" Николай Дунаев. Например, с Кыргызстаном, но и транзакции из РФ туда идут в меньшем объеме.Альтернативные способы для проведения платежей есть — например, через счета в Кыргызстане или Узбекистане, отмечают эксперты. Можно открыть и валютный счет в российском банке, но время транзакций будет увеличено. Используют еще криптовалюту, но этот метод не столь распространен.