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Из Атырау в Алматы за 600 тысяч? На жалобы о "безумных" ценах ответили на авиакомпании

Просмотров:50 Опубликовано: Сегодня, 12:29
Из Атырау в Алматы за 600 тысяч? На жалобы о "безумных" ценах ответили на авиакомпании
Фото из открытых источников
На высокую стоимость авиабилетов в связи со сложной паводковой ситуацией в Атырауской области пожаловались казахстанцы, передает Tengri Travel.

На редакционный номер в WhatsApp обратился читатель, который прислал скриншот с ценами на билеты по направлению Атырау - Алматы. На изображении видно, что стоимость полета порой превышает 600 тысяч тенге.









Из Атырау в Алматы за 600 тысяч? На жалобы о "безумных" ценах ответили на авиакомпании

Фото: скриншот читателя Tengrinews.kz


Авиакомпания Air Astana обратила внимание пользователей социальных сетей на скрины с некорректной информацией, которые распространяются в социальных сетях.

"На данных скринах опубликована стоимость авиабилетов из Атырау в Алматы, Астану или Актау, однако указаны рейсы с одной или двумя пересадками в Стамбуле, а также один из сегментов представлен билетами бизнес-класса. Таким образом такие скрины вводят общественность в заблуждение. Для гарантии лучшей цены мы просим пассажиров выбирать прямые рейсы в эконом-классе на официальном сайте авиакомпании или в приложении", - отметил авиаперевозчик.


Авиакомпания также обратила внимание, что не повышала стоимость авиабилетов на внутренних направлениях.

Скорее всего, когда читатель искал билеты, в наличии не осталось свободных мест на прямые рейсы. Но сегодня утром авиакомпания Air Astana объявила о введении дополнительных рейсов между Алматы и Атырау для удовлетворения повышенного спроса в связи с ситуацией с паводками в Атырауской области.


Источник: tengritravel.kz
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