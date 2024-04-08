Из Атырау в Алматы за 600 тысяч? На жалобы о "безумных" ценах ответили на авиакомпании

Фото: скриншот читателя Tengrinews.kz

"На данных скринах опубликована стоимость авиабилетов из Атырау в Алматы, Астану или Актау, однако указаны рейсы с одной или двумя пересадками в Стамбуле, а также один из сегментов представлен билетами бизнес-класса. Таким образом такие скрины вводят общественность в заблуждение. Для гарантии лучшей цены мы просим пассажиров выбирать прямые рейсы в эконом-классе на официальном сайте авиакомпании или в приложении", - отметил авиаперевозчик.

На высокую стоимость авиабилетов в связи со сложной паводковой ситуацией в Атырауской области пожаловались казахстанцы, передает Tengri Travel.На редакционный номер в WhatsApp обратился читатель, который прислал скриншот с ценами на билеты по направлению Атырау - Алматы. На изображении видно, что стоимость полета порой превышает 600 тысяч тенге.Авиакомпания Air Astana обратила внимание пользователей социальных сетей на скрины с некорректной информацией, которые распространяются в социальных сетях.Авиакомпания также обратила внимание, что не повышала стоимость авиабилетов на внутренних направлениях.Скорее всего, когда читатель искал билеты, в наличии не осталось свободных мест на прямые рейсы. Но сегодня утром авиакомпания Air Astana объявила о введении дополнительных рейсов между Алматы и Атырау для удовлетворения повышенного спроса в связи с ситуацией с паводками в Атырауской области.