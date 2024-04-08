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Российский «Лукойл» заплатил «КазМунайГазу» $200 млн за половину месторождения в каспийском проекте

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:49
Российский «Лукойл» заплатил «КазМунайГазу» $200 млн за половину месторождения в каспийском проекте
Коллаж: Kursiv.media
Российская нефтяная компания «Лукойл» заплатила $200 млн, или 94,6 млрд тенге, за участие (покупка 50% доли) в совместном с «КазМунайГазом» (КМГ) проекте «Каламкас-море». Он предполагает освоение углеводородных месторождений Каламкас-море, Хазар и Ауэзов. Сделка, длившаяся с февраля прошлого года, завершилась в сентябре. Ее сумму раскрыли в годовом аудиторском отчете КМГ, на это обратило внимание российское издание «Коммерсант».

Уточняется, что доля в 50% была оплачена 21 сентября 2023 года. По условиям договора «Лукойл» может доплатить еще $100 млн в качестве дополнительного вознаграждения «в случае исполнения определенных условий».

«КМГ признал данное дополнительное вознаграждение в качестве финансового актива, оцениваемого по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в размере $29 млн (эквивалентно 14,1 млрд тенге) в составе прочих долгосрочных финансовых активов в консолидированном отчете о финансовом положении», – говорится в отчете.


В свою очередь, КМГ инвестировал в бывшую дочернюю компанию 93,2 млрд тенге (примерно $200 млн). В отчетности указано, что эта сумма представляет собой инвестицию в совместное предприятие, учитываемое по методу долевого участия.

Чистый убыток компании-оператора проекта Kalamkas-Khazar Operating с 1 января 2023 года до даты потери контроля 11 сентября составил 233 млн тенге, финансовые доходы – 7 млн тенге. Общие и административные расходы достигли 108 млн тенге. Активы составили 20,5 млрд тенге, обязательства – 6 млрд тенге. Доход от выбытия дочерней организации составил 186,2 млрд тенге.

Когда начнется добыча углеводородов на месторождении

В сентябре 2021 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил об освоении месторождений Каламкас-море и Хазар на фоне постепенного истощения действующих нефтяных месторождений Казахстана и сокращения добычи нефти к 2030 году. Он сказал, что стратегическим партнером будет российский «Лукойл». Изначально в проект планировалось вложить около $5 млрд.

Kalamkas-Khazar Operating было создано специально под проект по разработке трех углеводородных месторождений – Каламкас-море, Хазар и Ауэзов. В феврале 2023 года КМГ и Минэнерго подписали улучшенный модельный контракт на добычу углеводородов на данном участке. Реализация проекта предполагает уплату подписного бонуса в размере $32 млн, привлечение прямых инвестиций в сумме более $6 млрд и создание на первоначальном этапе обустройства проекта около 2 тыс. новых рабочих мест.

Гендиректором Kalamkas-Khazar Operating был назначен Курмангазы Исказиев, занимавший с февраля 2022 года по январь 2023 года должность заместителя председателя правления по разведке и добыче КМГ. Изначально КМГ обладал стопроцентной долей в компании, но 9 февраля 2023 года было подписано соглашение с «Лукойлом» о совместном освоении месторождений. Добываемую на совместном проекте нефть планируется экспортировать, но также предусматривается возможность поставлять ее на внутренний рынок Казахстана. Минэнерго ожидает, что Kalamkas-Khazar Operating начнет добычу в Каспийском море в 2028-2029 годы и будет максимально использовать казахстанские товары, работы и услуги.


В середине августа глава казахстанской компании Магзум Мирзагалиев заявил о выходе на финальную стадию сделки по передаче «Лукойлу» 50%-ной доли в Kalamkas-Khazar Operating. Остальные 50% остались у КМГ.

В апреле 2024 года планируется проведение дня открытых дверей крупных нефтегазовых проектов, включая проект Каламкас/Хазар, для демонстрации отечественному бизнесу планов по импортозамещению закупаемых товаров, работ и услуг.
Совместные проекты КМГ и «Лукойла»

В июне 2023 года Казахстан и Россия подписали программу сотрудничества по 29 промышленным проектам на общую сумму около $9 млрд. Бывший казахстанский премьер-министр Алихан Смаилов отмечал, что всего у стран более 100 кооперационных проектов в сфере промышленности на сумму более $22 млрд, «и с каждым годом добавляются десятки новых проектов». За последние 17 лет объем прямых инвестиций из России в Казахстан достиг около $20 млрд. Казахстанские инвестиции в Россию составили около $6 млрд.


Помимо Kalamkas-Khazar Operating у КМГ и «Лукойла» есть четыре совместных проекта. В 2019 году российская компания заключила контракт на разведку и добычу углеводородов на блоке Женис, получив 50% в совместном предприятии с КМГ, а летом 2021 года подписала соглашение о приобретении 49,99% в проекте «Аль-Фараби». Оба участка расположены в казахстанском секторе Каспия, в непосредственной близости от разрабатываемых совместно с КМГ месторождений Центральное («Лукойл» и «Газпром нефть» владеют по 25%) и Хвалынское (доля «Лукойла» – 50%).

«Лукойл» и КМГ также рассматривают перспективы создания консорциума между своими «дочками» – «КМГ Инжиниринг» и «Лукойл-Инжиниринг» для взаимодействия в области инжиниринга и научно-технического сопровождения не только по Каламкас/Хазар и другим капитальным проектам, но и по операционной деятельности.

Контролирующим акционером КМГ является фонд «Самрук-Казына» (67,42% акций), доля в 20% принадлежит Минфину, а 9,58% — Нацбанку. «Самрук-Казына», в свою очередь, на 100% принадлежит правительству. Оставшаяся часть была размещена на бирже в рамках IPO. Изначально заявлялось о доле в 5%, но в итоге разместили только 3% по 8 406 тенге за бумагу. По состоянию на 8 апреля акции КМГ торгуются по 12 075 тенге на KASE. После выхода финотчетности за 2023 год, с 14 по 26 марта акции КМГ дешевели на 2%, до 11 919 тенге.

«Лукойл» был создан в 1992 году. На его долю приходится около 2% добычи нефти. В настоящий момент точная структура «Лукойла» не раскрывается. Однако, по состоянию на весну 2022 года основатель компании Вагит Алекперов напрямую владел и распоряжался голосами в отношении 3,12% акций. Также он обладал бенефициарным экономическим интересом в отношении 5,43% акций фирмы, правами голоса по которым он не распоряжается. В проспекте выпуска евробондов «Лукойла» от сентября 2021 года сообщалось, что Алекперов прямо или косвенно владел или являлся бенефициаром (в том числе через семейные трасты и взаимные фонды) 28,33% акций «Лукойла», Леониду Федуну принадлежало 9,32%.


В 2018 году, писал российский Forbes, Алекперову принадлежало 24,8% в «Лукойле», Леониду Федуну — 9,9%. Крупными пакетами акций компании на тот момент владели структуры ИФД «Капиталъ» (около 8%) и «дочка» «Лукойла» Lukoil Investment Cyprus (более 16%). После выхода финотчетности КМГ за 2023 год, с 14 по 19 марта, акции «Лукойла» дешевели на 1,2%, до 7 333 руб. По состоянию на 8 апреля бумага российской компании торгуется по 7 691 руб.


Источник: kursiv.media
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