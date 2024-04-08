Новые профессиональные праздники появятся в Казахстане

Министерство труда и социальной защиты подготовило изменения в перечень профессиональных праздников, сообщает Zakon.kz.



В частности, перечень дополняется следующими праздниками:



- День работников в сфере оказания государственных услуг – 7 апреля;

- День работников сферы жилищно-коммунального хозяйства – 16 апреля;

- День работника метрологии – 20 мая;

- День ветеринарного работника – 10 июля;

- День работника охотничьего хозяйства – первая суббота сентября;

- День работников высшего образования Республики Казахстан – 1 октября;

- День работника стандартизации – 14 октября;

- День органов антикоррупционной службы – 18 ноября.



Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 22 апреля.