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Новые профессиональные праздники появятся в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:06
Новые профессиональные праздники появятся в Казахстане
Фото из открытых источников
Министерство труда и социальной защиты подготовило изменения в перечень профессиональных праздников, сообщает Zakon.kz.

В частности, перечень дополняется следующими праздниками:

- День работников в сфере оказания государственных услуг – 7 апреля;
- День работников сферы жилищно-коммунального хозяйства – 16 апреля;
- День работника метрологии – 20 мая;
- День ветеринарного работника – 10 июля;
- День работника охотничьего хозяйства – первая суббота сентября;
- День работников высшего образования Республики Казахстан – 1 октября;
- День работника стандартизации – 14 октября;
- День органов антикоррупционной службы – 18 ноября.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 22 апреля.


Источник: zakon.kz
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