Слабослышащим разрешат водить автомобили в Казахстане

«Уменьшение размера бегущей строки или других графических элементов для предоставления места сурдопереводчику может существенно ухудшить их читаемость. Это может создать негативный опыт просмотра для зрителей, которые полагаются на эти элементы для получения дополнительной информации или актуализации событий», — говорится в ответе.

«Перечень абсолютных и относительных медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами, а также медицинских противопоказаний на управление соответствующими категориями транспортных средств регламентирован приказом. Вместе с тем, учитывая поступающие предложения, министерством здравоохранения инициирована работа по пересмотру норм приказа в текущем году», — подчеркивается в ответе зампремьер-министра.

Минздрав Казахстана пересмотрит перечень медицинских противопоказаний, запрещающих лицам с инвалидностью по слуху выдавать водительские удостоверения. Об этом сообщила зампремьер-министра Тамара Дуйсенова в ответе на депутатский запрос. Ожидается, что запрет снимут уже в этом году.Помимо этого мажилисмен Ерлан Абдиев в своем депзапросе попросил правительство обязать кинотеатры показывать фильмы с дополнительными субтитрами и увеличить размеры рамок для сурдоперевода на телевидении до 1/6 части экрана.Однако Дуйсенова отклонила эти предложения. В своем ответе она указала на то, что фильмы на иностранных языках уже сопровождаются субтитрами на казахском языке, а дополнительные могут создать неудобства для других зрителей.Что касается телевизионных новостей, то увеличение размера рамок для сурдоперевода может нарушить композицию экрана и потребует уменьшение других элементов информационной графики, что может затруднить их восприятие.Кроме того, увеличение размера рамки сурдопереводчика до 1/6 экрана потребует значительных изменений в графическом дизайне, что может повлиять на бюджет и рентабельность телевизионных программ.Касательно снятия запрета на вождение авто Дуйсенова сообщила, что министерство здравоохранения уже приступило к пересмотру правил выдачи водительских удостоверений слабослышащим.В середине 2023 года в стране изменили правила сдачи экзамена на получение водительских прав. Казахстанцам придется проходить процедуру биометрической идентификации несколько раз: при подаче заявления на портале электронного правительства, перед началом теоретических и практических экзаменов, во время сдачи и в конце.