Казахстанцам стали чаще отказывать в шенгенской визе - МИД

"В посольство или визовый центр сдают фальшивые справки о работе, о банковском счете, или бронь на гостиницу. Это естественно, пока иностранный консул или визовый центр это все выяснит, это занимает время по всем базам. Для того, чтобы самим же облегчить участь, граждане должны уже реальные, настоящие справки сдавать. Они пытаются обмануть. Это все фиксируется. Это все вносится естественно в базу. В будущем, когда человек заново будет подавать документы, он уже попадает в такой список нежелательных людей. Естественно, сложно ему получить визу", - пояснил Смадияров, отвечая на вопросы журналистов.

"Предоставление документов, содержащих недостоверные факты для получения визы, наносит существенный вред имиджу Республики Казахстан, что в свою очередь усложняет ведение переговоров о реализации визового режима, а также ухудшает визовую историю наших граждан, увеличивая шанс получения отказов на визы в будущем. Кроме того, предоставление подобных документов увеличивает срок рассмотрения визовых заявлений в связи с необходимостью тщательной сверки документов, вследствие чего участились случаи жалоб граждан о задержке получения визы", - сказал Смадияров.

В Министерстве иностранных дел Казахстана предупредили казахстанцев, подающих на шенгенскую визу, передает корреспондент Tengrinews.kz.Как сообщил официальный представитель МИД Айбек Смадияров, участились факты предоставления фальсифицированных документов, что в свою очередь приводит к росту фактов отказов в получении шенгенской визы.Кроме того, Смадияров подчеркнул, что предоставление фальсифицированных документов приводит к росту фактов отказов в получении шенгенской визы.В Министерстве иностранных дел призвали казахстанцев тщательно контролировать процесс предоставления необходимых документов, подачи заявлений на визу и оплаты необходимых сборов.