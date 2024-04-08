Минцифры не будет возмещать ущерб казахстанцам после утечки личных данных

На сегодняшний день в комитет поступило более 5200 обращений от граждан по данному факту.

«Под моральным вредом следует понимать нравственные или физические страдания, испытываемые гражданином в результате противоправного нарушения, умаления или лишения принадлежащих ему личных неимущественных благ и прав (согласно нормативному постановлению Верховного суда Республики Казахстан от 27 ноября 2015 года № 7 «О применении судами законодательства о возмещении морального вреда»)», - говорится в сообщении.

Дополнительно отмечается, что ранее на основании результатов проведенной проверки было возбуждено административное дело, по итогам ТОО «МФО Робокэш.кз» были привлечены к административной ответственности и наложен административный штраф в размере 1000 МРП, в рамках которого в порядке сокращенного производства был выплачен штраф в размере 500 МРП (1 846 000 тенге) в соответствии с частью четвертой статьи 79 КоАП РК.

Комитет не является органом по взысканию морального вреда. Об этом заявили в пресс-службе министерства цифрового развития, инновация и аэрокосмической промышленности РК, передает ИА «NewTimes.kz».Ранее комитетом по информационной безопасности был представлен пресс-релиз по итогам проведения внеплановой проверки в отношении ТОО «МФО Робокэш.кз» (владелец zaimer.kz).Кроме того, в комитет продолжают поступать обращения о взыскании морального вреда в отношении МФО (микрофинансовые организации).В ведомстве отметили, что комитет не является органом по взысканию морального вреда.По указанному случаю граждане вправе обратиться в суд для рассмотрения вопроса о возмещении морального вреда, причиненного утечкой персональных данных в соответствии со статьей 951 гражданского кодекса Республики Казахстан.Поскольку взыскание морального вреда осуществляется в судебном порядке, гражданам необходимо обратиться в суды по гражданским делам для осуществления права взыскания морального вреда в отношении ТОО «МФО Робокэш.кз», рекомендовали в МЦРИАП.Ранее в министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан сообщили, что делать казахстанцам — клиентам zaimer.kz, данные которых оказались в открытом доступе.Напомним, 5 марта АО «Государственная техническая служба» обнаружило утечки более 2 млн персональных данных казахстанцев, являющихся клиентами микрофинансовой организации zaimer.kz (ТОО «МФО «Робокэш.кз»).