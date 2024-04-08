Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 08 Апреля
+12...+11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 446.78 KZT
  • €1 = 484 KZT
  • 1 RUB = 4.84 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Минцифры не будет возмещать ущерб казахстанцам после утечки личных данных

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:02
Минцифры не будет возмещать ущерб казахстанцам после утечки личных данных
Фото: unsplash
Комитет не является органом по взысканию морального вреда. Об этом заявили в пресс-службе министерства цифрового развития, инновация и аэрокосмической промышленности РК, передает ИА «NewTimes.kz».

Ранее комитетом по информационной безопасности был представлен пресс-релиз по итогам проведения внеплановой проверки в отношении ТОО «МФО Робокэш.кз» (владелец zaimer.kz).

На сегодняшний день в комитет поступило более 5200 обращений от граждан по данному факту.


Кроме того, в комитет продолжают поступать обращения о взыскании морального вреда в отношении МФО (микрофинансовые организации).

В ведомстве отметили, что комитет не является органом по взысканию морального вреда.

По указанному случаю граждане вправе обратиться в суд для рассмотрения вопроса о возмещении морального вреда, причиненного утечкой персональных данных в соответствии со статьей 951 гражданского кодекса Республики Казахстан.

«Под моральным вредом следует понимать нравственные или физические страдания, испытываемые гражданином в результате противоправного нарушения, умаления или лишения принадлежащих ему личных неимущественных благ и прав (согласно нормативному постановлению Верховного суда Республики Казахстан от 27 ноября 2015 года № 7 «О применении судами законодательства о возмещении морального вреда»)», - говорится в сообщении.


Поскольку взыскание морального вреда осуществляется в судебном порядке, гражданам необходимо обратиться в суды по гражданским делам для осуществления права взыскания морального вреда в отношении ТОО «МФО Робокэш.кз», рекомендовали в МЦРИАП.

Дополнительно отмечается, что ранее на основании результатов проведенной проверки было возбуждено административное дело, по итогам ТОО «МФО Робокэш.кз» были привлечены к административной ответственности и наложен административный штраф в размере 1000 МРП, в рамках которого в порядке сокращенного производства был выплачен штраф в размере 500 МРП (1 846 000 тенге) в соответствии с частью четвертой статьи 79 КоАП РК.


Ранее в министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан сообщили, что делать казахстанцам — клиентам zaimer.kz, данные которых оказались в открытом доступе.

Напомним, 5 марта АО «Государственная техническая служба» обнаружило утечки более 2 млн персональных данных казахстанцев, являющихся клиентами микрофинансовой организации zaimer.kz (ТОО «МФО «Робокэш.кз»).


Источник: newtimes.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика