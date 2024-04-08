"Вбросами третьих сил" назвали в МИД фейки о Казахстане и России

"На некоторые такие информационные вбросы нам приходится оперативно реагировать, а некоторые, естественно, мы оставляем без внимания. Наиболее яркие примеры вы помните: якобы с территории Казахстана были запущены дроны, которые атаковали объекты в Татарстане, потом была информация, что Казахстан поставляет российское вооружение Украине. Мы совместно с нашими коллегами из России эти вопросы прорабатываем", - сказал Смадияров.

"Вызывает нашу озабоченность то, что мы вынуждены наблюдать усилия определенных сил. Они направлены на то, чтобы внести разлад в развитие двусторонних и дружеских добрососедских отношений с Россией. У нас с Россией налажен конструктивный диалог и успешно развивается взаимовыгодное сотрудничество. Но при этом эти третьи силы умудряются использовать еще и новые технологии, искусственный интеллект", - подчеркнул Айбек Смадияров.

"Он (Гурулев - прим.) незамедлительно, сразу опроверг. Эта волна все нарастает, с учетом этого понимания мы на всех уровнях поддерживаем диалог с российской стороной на постоянной основе, и нам эффективно удается противостоять данному негативному влиянию", - заключил он.

В Министерстве иностранных дел Казахстана отреагировали на участившиеся фейки, связанные с Казахстаном и Россией, передает корреспондент Tengrinews.kz.Официальный представитель ведомства Айбек Смадияров заявил о том, что им приходится оперативно реагировать на некоторые подобные информационные вбросы.По словам официального представителя казахстанского МИД, такие вбросы делаются "третьими заинтересованными силами".В качестве примера официальный представитель внешнеполитического ведомства прокомментировал фейковый вброс с высказыванием депутата государственной думы России Андрея Гурулева про Казахстан.