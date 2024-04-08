"Вбросами третьих сил" назвали в МИД фейки о Казахстане и России

В Министерстве иностранных дел Казахстана отреагировали на участившиеся фейки, связанные с Казахстаном и Россией, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Официальный представитель ведомства Айбек Смадияров заявил о том, что им приходится оперативно реагировать на некоторые подобные информационные вбросы.
"На некоторые такие информационные вбросы нам приходится оперативно реагировать, а некоторые, естественно, мы оставляем без внимания. Наиболее яркие примеры вы помните: якобы с территории Казахстана были запущены дроны, которые атаковали объекты в Татарстане, потом была информация, что Казахстан поставляет российское вооружение Украине. Мы совместно с нашими коллегами из России эти вопросы прорабатываем", - сказал Смадияров.
По словам официального представителя казахстанского МИД, такие вбросы делаются "третьими заинтересованными силами".
"Вызывает нашу озабоченность то, что мы вынуждены наблюдать усилия определенных сил. Они направлены на то, чтобы внести разлад в развитие двусторонних и дружеских добрососедских отношений с Россией. У нас с Россией налажен конструктивный диалог и успешно развивается взаимовыгодное сотрудничество. Но при этом эти третьи силы умудряются использовать еще и новые технологии, искусственный интеллект", - подчеркнул Айбек Смадияров.
В качестве примера официальный представитель внешнеполитического ведомства прокомментировал фейковый вброс с высказыванием депутата государственной думы России Андрея Гурулева про Казахстан.
"Он (Гурулев - прим.) незамедлительно, сразу опроверг. Эта волна все нарастает, с учетом этого понимания мы на всех уровнях поддерживаем диалог с российской стороной на постоянной основе, и нам эффективно удается противостоять данному негативному влиянию", - заключил он.
Оставьте свой комментарий первым.