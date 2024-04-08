Названы регионы Казахстана, где пик половодья уже прошел

"Среднее наполнение двух крупных водохранилищ Акмолинской области составляет 99 процентов, оба объекта работают в транзитном режиме. Пик половодья прошел. Среднее наполнение двух крупных водохранилищ Актюбинской области также составляет 99 процентов, объекты работают в транзитном режиме, наблюдается уменьшение притока воды. Пик половодья также прошел", - сообщила Абдуалиева.

"По реке Жайык ожидается вторая волна половодья. По оперативным данным из России, сброс с Ириклинского гидроузла остается на вчерашней отметке - 1680 кубометров в секунду. До границ Казахстана эта вода может дойти за 15-20 дней, поэтому, чтобы предотвратить подтопления, министерство и работники акиматов Западно-Казахстанской и Атырауской областей очищают русла реки от ледяного покрова и исключают заторы", - рассказала официальный представитель министерства.

"Отмечу, что на всех объектах ведутся круглосуточные дежурства и ежечасный мониторинг обстановки на водоемах. Также добавлю, что министерство инициировало создание национальной гидрогеологической службы. Благодаря этому будут взяты на контроль вопросы рационального использования подземных вод. А именно - для питьевого водоснабжения, орошения и пастбищного животноводства. Также будут проводиться поисково-разведочные работы и государственный мониторинг подземных водных ресурсов", - добавила Молдир Абдуалиева.

Пик половодья в Казахстане прошел. Об этом сообщили в профильном Министерстве водных ресурсов и ирригации, передает Tengrinews.kz.Сегодня на брифинге официальный представитель министерства Молдир Абдуалиева рассказала о ситуации на казахстанских водохранилищах.Пик миновали и четыре крупных водохранилища Карагандинской, которые на сегодняшний день наполнены полностью.В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение пяти крупных водохранилищ составляет 62 процента, все они работают в штатном режиме. Пик паводка ожидается на этой неделе. В Западно-Казахстанской области четыре крупных водохранилища наполнены, в среднем, на 65 процентов, они также работают в штатном режиме.В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 96 процентов, в них наблюдается половодье. Сохраняется напряженная обстановка по Каратомарскому водохранилищу. Приток в водохранилище составляет 2425 кубометров в секунду, сброс - 2640 кубометров в секунду. Однако ежечасно наблюдается спад притока. Сейчас на месте работают специалисты министерства и акимата области, они регулируют пропуски воды.Два крупных водохранилища Северо-Казахстанской области наполнены на 100 процентов, половодье по ним продолжается.