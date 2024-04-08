В Минэнерго Казахстана ответили на сообщения о запасе нефти для России

Ранее ряд российских СМИ опубликовали информацию о том, что Россия якобы попросила Казахстан создать аварийный запас бензина в объеме 100 тысяч тонн, чтобы в случае необходимости республика могла оперативно поставить его. Один из источников отметил, что сделка по использованию запасов Россией якобы уже согласована.

Советник Министра энергетики Шынгыс Ильясов ответил на сообщения о запасе нефти для России, передает Tengrinews.kz.По словам Шынгыса Ильясова, к настоящему времени такой запрос от Минэнерго России не поступал, поэтому информация не подтверждается.Российское Министерство пока не прокомментировало информацию.