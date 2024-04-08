Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 08 Апреля
+12...+11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 445.95 KZT
  • €1 = 482.96 KZT
  • 1 RUB = 4.82 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

В Минэнерго Казахстана ответили на сообщения о запасе нефти для России

Просмотров:155 Опубликовано: Сегодня, 20:19
В Минэнерго Казахстана ответили на сообщения о запасе нефти для России
Фото из открытых источников
Советник Министра энергетики Шынгыс Ильясов ответил на сообщения о запасе нефти для России, передает Tengrinews.kz.

По словам Шынгыса Ильясова, к настоящему времени такой запрос от Минэнерго России не поступал, поэтому информация не подтверждается.

Ранее ряд российских СМИ опубликовали информацию о том, что Россия якобы попросила Казахстан создать аварийный запас бензина в объеме 100 тысяч тонн, чтобы в случае необходимости республика могла оперативно поставить его. Один из источников отметил, что сделка по использованию запасов Россией якобы уже согласована.


Российское Министерство пока не прокомментировало информацию.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика