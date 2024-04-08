"Город уходит под воду, а он машины смотрит". Как в акимате объяснили видео с чиновником

"Город уходит под воду, все работают. Это машина сотрудника акимата. Интересно, что он делает в автосалоне? Он ходит тут, машины присматривает", - говорит автор видео.

"На видео главный специалист отдела жилищной инспекции акимата Атырау узнал цену на запчасти у официального дилера и поехал заказывать их для ремонта стоящих на балансе автомобилей администрации", - сообщил в акимате Атырау.

В сеть попал видеоролик, на котором сотрудник акимата Атырау что-то обсуждает с консультантом в автосалоне. Автор ролика возмущен тем, что чиновник госслужащий в автосалоне в то время, как горожане борются с паводками, передает корреспондент Tengrinews.kz.Сотрудник акимата ответил снимавшему, что он "просто смотрит" и "находится на работе".