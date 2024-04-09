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Мопедистов будут штрафовать как водителей авто

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:06
Мопедистов будут штрафовать как водителей авто
Фото ©️ Tengrinews.kz / Алихан Сариев
В распоряжении редакции Tengri Auto поступили подробности законопроекта, касающиеся урегулирования мопедистов в Казахстане.

Ранее в рамках Закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам организации дорожного движения" (подписан Главой государства 29 июня 2023 года) частично пересмотрено движение мопедов по улично-дорожной сети. В частности, на сегодняшний день движение мопедов разрешено только по проезжей части дороги с использованием шлема.

Вторым этапом депутаты предлагают приравнять мопеды к механическим транспортным средствам.

"Это позволит нам осуществлять регистрацию каждого мопеда и, соответственно, предъявлять к их водителям требования, предусмотренные для водителей механических транспортных средств: получать водительские права, оформлять страховой полис, проводить технический осмотр транспортного средства и так далее.


(...)

Водители мопедов будут привлекаться к ответственности по аналогии с водителями механических транспортных средств, то есть штрафовать в соответствии с КоАП как "полноценного" водителя.

Если раньше за нарушение ПДД водители мопедов привлекались к ответственности по статье 615 КоАП, как иные участники дорожного движения (Невыполнение пешеходами и иными участниками дорожного движения требований ПДД влечет штраф в размере 2 МРП), после принятия данных норм водитель мопеда будет нести весь спектр ответственности, возложенный на водителей механических транспортных средств.

Например, за проезд на запрещающий сигнал светофора водителю мопеда будет грозить штраф в размере 10 МРП (статья 599 КоАП). Усилится спрос за вождение мопедов водителями, находящимися в нетрезвом состоянии.

Сейчас управление мопедом в состоянии алкогольного опьянения влечет ответственность по статье 440 КоАП (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения), за появление в общественных местах в состоянии опьянения и влечет штраф в размере 5 МРП.

После принятия норм водитель мопеда будет нести ответственность по статье 608 КоАП "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения", санкция которой предусматривает административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на 7 лет", - говорится в информации депутатов.


Ранее сообщалось, что за 12 месяцев 2023 года на дорогах республики зарегистрировано 750 дорожно-транспортных происшествий с участием мопедов, в которых 39 человек погибли и получили ранения 730 человек


Источник: tengriauto.kz
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