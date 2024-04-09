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Как в фильме ужасов: пожар на крупном шинном складе тушат в Астане

Просмотров:110 Опубликовано: Сегодня, 09:03
Как в фильме ужасов: пожар на крупном шинном складе тушат в Астане
кадр из видео
Площадь возгорания, по данным пожарных, составила около 1000 квадратных метров

АСТАНА, 9 апр - Sputnik. Крупный пожар в Сарыаркинском районе на шинном складе тушат в Астане, передает МЧС Казахстана.

"Произошло загорание складированных резиновых изделий", - указывается в сообщении пожарных.
Площадь пожара предварительно около 1000 квадратных метров, добавили огнеборцы.


"Тушение пожара осложняется высокотемпературным горением резиновых изделий. Огнеборцы работают над ликвидацией по повышенному рангу вызова", - отмечается в сообщении.


В тушении пожара участвуют 61 человек и около 15 пожарных автомашин.

По данным спасателей, в 01.34 часов огнеборцам удалось локализовать пожар на предварительной площади 500 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.



Источник: sputnik.kz
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