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Расписание айт-намаза в городах Казахстана опубликовало Духовное управление мусульман страны

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:37
Расписание айт-намаза в городах Казахстана опубликовало Духовное управление мусульман страны
Фото: muftyat.kz
Духовное управление мусульман Казахстана опубликовало время праздничной молитвы на Ораза айт в честь завершения месяца Рамазан. Перед айт-намазом верующим нужно выплатить милостыню фитр-садака.

Завтра, 10 апреля, мусульмане отметят Ораза айт, который празднуют в честь завершения поста, длившегося во время священного месяца Рамазан. ДУМК опубликовало время айт-намазов.


Расписание айт-намаза в городах Казахстана опубликовало Духовное управление мусульман страны


Ораза айт — один из важных мусульманских праздников. Его смысл в благих делах и прощении. До наступления айт-намаза верующим нужно выплатить милостыню нуждающимся – фитр-садака. В этом году ДУМК установило ее в размере 640 тенге с человека. Милостыню не обязательно давать деньгами, можно и продуктами.


Обычно Ораза айт праздную три дня подряд. В первый день принято ходить в гости, остальные дни верующие посещают кладбища и усыпальницы, чтобы помянуть умерших.


Источник: kursiv.media
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