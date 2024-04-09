Расписание айт-намаза в городах Казахстана опубликовало Духовное управление мусульман страны

Завтра, 10 апреля, мусульмане отметят Ораза айт, который празднуют в честь завершения поста, длившегося во время священного месяца Рамазан. ДУМК опубликовало время айт-намазов.

Ораза айт — один из важных мусульманских праздников. Его смысл в благих делах и прощении. До наступления айт-намаза верующим нужно выплатить милостыню нуждающимся – фитр-садака. В этом году ДУМК установило ее в размере 640 тенге с человека. Милостыню не обязательно давать деньгами, можно и продуктами.

Духовное управление мусульман Казахстана опубликовало время праздничной молитвы на Ораза айт в честь завершения месяца Рамазан. Перед айт-намазом верующим нужно выплатить милостыню фитр-садака.Обычно Ораза айт праздную три дня подряд. В первый день принято ходить в гости, остальные дни верующие посещают кладбища и усыпальницы, чтобы помянуть умерших.