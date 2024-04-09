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Минтруда выступило с важным заявлением по АСП из-за паводков

Просмотров:282 Опубликовано: Сегодня, 13:01
Минтруда выступило с важным заявлением по АСП из-за паводков
Фото: primeminister.kz
В Казахстане получателям адресной социальной помощи (АСП), пострадавшим от паводков, автоматически пролонгируют назначение выплат. С таким заявлением выступили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН), сообщает Zakon.kz.

В сообщении ведомства за 9 апреля 2024 года сказано:

"Всем действующим получателям адресной социальной помощи из районов и городов, в которых объявлен режим ЧС, автоматически будет продлено ее назначение во II квартале 2024 года, без их обращения в госинстанции".


В настоящее время Министерством вносятся необходимые изменения в нормативные правовые акты.

"Автоматическая пролонгация позволит своевременно оказать государственную поддержку семьям-получателям АСП из регионов, пострадавших от паводков. Граждане, впервые обращающиеся за назначением помощи, могут подать заявления через Портал электронного правительства", - сообщили в пресс-службе МТСЗН РК.


Также в Минтруда напомнили, что АСП предусматривает:

- ежеквартальное назначение социальной помощи гражданам, доход которых не превышает 70% от размера регионального прожиточного минимума;
- предоставление ежемесячной дополнительной выплаты детям из малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 6 лет включительно в размере 1,5 МРП на каждого ребенка;
- содействие занятости путем трудоустройства, направление на обучение, предоставление грантов семьям, мотивированным на открытие собственного дела, и другое.

Ранее в Министерстве по чрезвычайным ситуациям рассказали о паводковой ситуации в регионах Казахстана: в девяти регионах страны продолжают действовать 29 ЧС местного масштаба – в Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Улытауской, Акмолинской, Карагандинской, Атырауской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.


Источник: zakon.kz
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