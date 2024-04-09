Убегающий прокурор в Конаеве озадачил казахстанцев

В Казнете активно набирает популярность видео с убегающим прокурором в Конаеве. Пользователи соцсетей не скупятся на комментарии, а в прокуратуре Алматинской области Zakon.kz сделали заявление.
В описании к ролику сказано, что 8 апреля 2024 года общественники приехали в прокуратуру города. Однако пообщаться с работниками надзорного органа им не удалось, так как "они бросились врассыпную".
Как оказалось, блогеры сделали замечание курящим представителям ведомства за брошенные окурки. После чего один из них зашел в здание, а второй решил устроить пробежку.
"Товарищ, остановитесь! Что за день сегодня. Вот так вот, дорогие казахстанцы, убегает прокурор города", – отмечает автор ролика.
Комментаторов не оставило равнодушным "спортивное" видео.
- даже мне стыдно...Он же офицер! Остановись, ответьте на все вопросы ...
- они нормальные? Почему все всегда убегают?
- о каком порядке в такой стране может идти речь ...
- и смешно, и плакать хочется.
- может они к аттестации по физподготлвке готовятся?
- может срочно домой побежал, забыл, наверное, утюг выключить;
- Конаев – самый спортивный город.
- здесь все возможно ...
- никто ответственность не хочет нести;
- разу вспомнил видео: "Зачем убегал? А зачем догоняли?"
- марафонец;
- это шутка, наверно. Как такое возможно...
- такое не каждый день увидишь;
- наверное, у них просто спортивный норматив с утра, – отмечают подписчики.
Тем временем в прокуратуре Алматинской области дали разъяснения.
"В данный момент все фигуранты видео установлены, производится проверка и анализ на предмет этических и любых других правонарушений. По результатам проверки действиям прокуроров и иных лиц будет дана правовая оценка", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Алматинской области.
Кроме того, в надзорном органе попросили жителей воздержаться от преждевременных суждений и дождаться результатов проверки.
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