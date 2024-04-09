Убегающий прокурор в Конаеве озадачил казахстанцев

В описании к ролику сказано, что 8 апреля 2024 года общественники приехали в прокуратуру города. Однако пообщаться с работниками надзорного органа им не удалось, так как "они бросились врассыпную".

"Товарищ, остановитесь! Что за день сегодня. Вот так вот, дорогие казахстанцы, убегает прокурор города", – отмечает автор ролика.

"В данный момент все фигуранты видео установлены, производится проверка и анализ на предмет этических и любых других правонарушений. По результатам проверки действиям прокуроров и иных лиц будет дана правовая оценка", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Алматинской области.

В Казнете активно набирает популярность видео с убегающим прокурором в Конаеве. Пользователи соцсетей не скупятся на комментарии, а в прокуратуре Алматинской области Zakon.kz сделали заявление.Как оказалось, блогеры сделали замечание курящим представителям ведомства за брошенные окурки. После чего один из них зашел в здание, а второй решил устроить пробежку.Комментаторов не оставило равнодушным "спортивное" видео.- даже мне стыдно...Он же офицер! Остановись, ответьте на все вопросы ...- они нормальные? Почему все всегда убегают?- о каком порядке в такой стране может идти речь ...- и смешно, и плакать хочется.- может они к аттестации по физподготлвке готовятся?- может срочно домой побежал, забыл, наверное, утюг выключить;- Конаев – самый спортивный город.- здесь все возможно ...- никто ответственность не хочет нести;- разу вспомнил видео: "Зачем убегал? А зачем догоняли?"- марафонец;- это шутка, наверно. Как такое возможно...- такое не каждый день увидишь;- наверное, у них просто спортивный норматив с утра, – отмечают подписчики.Тем временем в прокуратуре Алматинской области дали разъяснения.Кроме того, в надзорном органе попросили жителей воздержаться от преждевременных суждений и дождаться результатов проверки.