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Какое жилье продолжает дорожать в Казахстане

Просмотров:77 Опубликовано: Сегодня, 15:11
Какое жилье продолжает дорожать в Казахстане
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
По итогам марта цены на первичном рынке жилья снизились на 0,4% за месяц, а вторичный рынок незначительно подорожал (на 0,2%). Сколько в марте стоила жилая недвижимость, узнали журналисты NUR.KZ

В феврале аналитики зафиксировали резкий рост цен на рынке жилья. Тогда первичное жилье за месяц подорожало на 0,4%, а вторичное – сразу на 1,4%. Примечательно, что на этом фоне в Алматы, наоборот, цены падали, что, скорее всего, являлось последствием прошедших землетрясений в мегаполисе.


Согласно данным Бюро национальной статистики, эта тенденция отчасти продолжилась и в марте.

Так, на первичном рынке стоимость квадратных метров в среднем по Казахстану снизились на 0,4%. В Астане цены упали на 1,1%, в Шымкенте они не изменились, а в Алматы, наоборот, выросли на 0,2%.

Вторичный рынок за месяц подорожал на 0,2% в среднем по стране. Астана испытала рост цен на 1,2%, а вот Шымкент и Алматы показали снижение – на 0,2% и 0,9% соответственно.

Что касается арендного жилья, то здесь за месяц цены упали на 0,6%. Примечательно, что пока в Астане и Шымкенте они растут – на 0,5% и 3,6% соответственно, в Алматы съемное жилье продолжает дешеветь – на 1,7% за месяц.

В целом за год, то есть по сравнению с мартом 2023 года, цены на первичном рынке жилья стали выше на 1,3%, на вторичном рынке – ниже на 2,3%, а на рынке аренды – выше на 2,3%.

По итогам марта 2024 года установилась следующая средняя стоимость квадратного метра жилой недвижимости:

- первичный рынок – 486 579 тенге;
- вторичный рынок – 502 828 тенге;
- рынок аренды – 4 185 тенге.

В целом самая дорогая первичка в марте продавалась в Астане – 575 214 тенге за квадратный метр. Самое дешевое жилье можно купить в Актобе – 279 029 тенге за "квадрат". В Алматы ценник установился на уровне 573 352 тенге, а в Шымкенте – 423 500 тенге.


Самая дорогая вторичка продавалась также в Астане – 613 593 тенге, а самая дешевая в Актобе – 290 693 тенге за квадратный метр. В Алматы средняя цена составила 592 192 тенге, а в Шымкенте – 430 255 тенге.


Какое жилье продолжает дорожать в Казахстане

Средние цены на рынке жилья в марте 2024 года. Источник: Бюро национальной статистики


Стоит отметить, что указанные цены являются средними для каждого города. В зависимости от района и типа жилья стоимость квадратных метров может сильно отличаться.


Источник: nur.kz
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