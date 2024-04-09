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Легендарный мост рухнул в ВКО

Просмотров:217 Опубликовано: Сегодня, 17:38
Легендарный мост рухнул в ВКО
Фото: istockphoto.com
В Катон-Карагайском национальном парке мост не выдержал натиска снежной массы и обвалился, передает Liter.kz со ссылкой на Устинка LIVE.

Мост возведен в 1938 году через реку Белая Берель. По словам гида по туризму в ВКО Ярослава Дубоделова, по нему осуществлялись пешие переходы до базового лагеря Кокколь у подножия горы Белухи и обратно, а груз с лошадьми переправлялся через реку вброд гидами и/или егерями. Теперь же, после обрушения моста, к Белухе пешком не добраться – если только верхом на лошадях, также вброд.

Как прокомментировали в Национальном парке, поломку переправы обнаружили специалисты “Казгидромета”, когда измеряли толщину снежного покрова. О том, можно ли восстановить старый мост или возможно возведение нового на том же месте, пока говорить рано — снег там растает только к середине лета.

Пока сказать сложно. Будет известно только в начале июля, когда в той местности сойдет снег. Сейчас там более двух метров толщина снежного покрова. Будем в начале июля смотреть, выедет на место специальная комиссия. Рассмотрим другие варианты туристических маршрутов – обходные тропы, либо брод искать подходящий для лошадей и людей пеших, – рассказал специалист по туризму Катон-Карагайского государственного национального природного парка Серик Конурбаев.


Гиды по туризму в Восточном Казахстане уже ломают голову над тем, как решить проблему с переправой людей через Белую Берель.


Источник: liter.kz
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