Житель Дагестана ехал сутки до Атырау, чтобы помочь с мешками

"В 2 часа ночи я попросил знакомого открыть его склад, где у него хранились мешки, погрузил их в свою грузовую газель и выехал в Атырау через Астраханскую область. Ехал всю ночь к вам", – рассказал Омарасхаб Ахмедов.

"Когда я узнал, что у братского народа такая беда, я сразу же решил выехать", – поделился неравнодушный мужчина.

Житель Дагестана Омарасхаб Ахмедов приехал в Атыраускую область, чтобы помочь с мешками, сообщает Zakon.kz.Мужчина решился на многочасовую поездку, когда прочитал сообщения о том, что в Казахстане начались паводки и в приграничной к России области не хватает мешкотары для берегоукрепительных работ, пишет Atyrau press.Мужчина также рассказал, что в Республике Дагестан его возвращения ждут знакомые и друзья, которые собирают гуманитарную помощь для Атырауской области.Известно, что сбором гуманитарной помощи в настоящее время занимаются этнические казахи Астраханской области. На днях они намерены направить груз в Атырау.