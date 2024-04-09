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Высокие цены на нефть помогут Казахстану, но тенге все равно упадет, считают эксперты

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:28
Высокие цены на нефть помогут Казахстану, но тенге все равно упадет, считают эксперты
Иллюстративное фото: freepik.com
Эксперты ожидают подорожания нефти, а вместе с этим ускорения роста экономики Казахстана. При этом тенге в будущем все равно может заметно ослабнуть. С прогнозами ознакомились журналисты NUR.KZ.

По итогам марта инфляция в Казахстане опустилась до 9,1%. На этом фоне, как рассказали в Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), многие эксперты пересмотрели свои прогнозы по поводу дальнейшего роста цен на товары и услуги в стране – с 9,3% до 9,1% через 12 месяцев.

В целом такая ситуация могла бы привести к дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики, однако 63% экспертов считают, что 12 апреля Национальный банк РК примет решение оставить базовую ставку на прежнем уровне – всему виной внутренние факторы, ускоряющие инфляцию в стране, а также заявления самого Нацбанка. Но через год базовая ставка может снизиться до 12%.


Интересно, что в целом эксперты улучшили свои прогнозы по росту экономики Казахстана. Большинство считает, что в будущем нефть может подорожать до 87,3 доллара за баррель, что поможет стране получить дополнительную прибыль.

Это, а также продажи иностранной валюты Нацбанком и текущее укрепление тенге привело к тому, что многие из участников финансового рынка ожидают, что национальная валюта продолжит свое укрепление в ближайший месяц – с 454,4 до 451,9 тенге за доллар.


Впрочем, такое укрепление не будет долгим. Как считают эксперты, тенге все равно начнет слабеть, и в течение 12 месяцев доллар может подорожать до 477,2 тенге за доллар. Одной из причин может стать снижение привлекательности тенговых инструментов для инвестиций в связи с понижением базовой ставки.


Высокие цены на нефть помогут Казахстану, но тенге все равно упадет, считают эксперты

Прогнозы экспертов. Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана


Тем не менее, казахстанцам важно понимать, что данные прогнозы не являются руководством для инвестиционной деятельности. На курс тенге может повлиять множество внешних и внутренних факторов, которые не всегда возможно предугадать. Это также касается инфляции в Казахстане и цен на нефть во всем мире.


Источник: nur.kz
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