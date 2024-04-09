Высокие цены на нефть помогут Казахстану, но тенге все равно упадет, считают эксперты

В целом такая ситуация могла бы привести к дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики, однако 63% экспертов считают, что 12 апреля Национальный банк РК примет решение оставить базовую ставку на прежнем уровне – всему виной внутренние факторы, ускоряющие инфляцию в стране, а также заявления самого Нацбанка. Но через год базовая ставка может снизиться до 12%.

Это, а также продажи иностранной валюты Нацбанком и текущее укрепление тенге привело к тому, что многие из участников финансового рынка ожидают, что национальная валюта продолжит свое укрепление в ближайший месяц – с 454,4 до 451,9 тенге за доллар.

Впрочем, такое укрепление не будет долгим. Как считают эксперты, тенге все равно начнет слабеть, и в течение 12 месяцев доллар может подорожать до 477,2 тенге за доллар. Одной из причин может стать снижение привлекательности тенговых инструментов для инвестиций в связи с понижением базовой ставки.

Прогнозы экспертов. Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Эксперты ожидают подорожания нефти, а вместе с этим ускорения роста экономики Казахстана. При этом тенге в будущем все равно может заметно ослабнуть. С прогнозами ознакомились журналисты NUR.KZ.По итогам марта инфляция в Казахстане опустилась до 9,1%. На этом фоне, как рассказали в Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), многие эксперты пересмотрели свои прогнозы по поводу дальнейшего роста цен на товары и услуги в стране – с 9,3% до 9,1% через 12 месяцев.Интересно, что в целом эксперты улучшили свои прогнозы по росту экономики Казахстана. Большинство считает, что в будущем нефть может подорожать до 87,3 доллара за баррель, что поможет стране получить дополнительную прибыль.Тем не менее, казахстанцам важно понимать, что данные прогнозы не являются руководством для инвестиционной деятельности. На курс тенге может повлиять множество внешних и внутренних факторов, которые не всегда возможно предугадать. Это также касается инфляции в Казахстане и цен на нефть во всем мире.