Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 09 Апреля
+13...+12
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 446.14 KZT
  • €1 = 484.87 KZT
  • 1 RUB = 4.81 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Паводки в Казахстане: в правительстве приняли несколько важных решений

Просмотров:105 Опубликовано: Сегодня, 20:29
Паводки в Казахстане: в правительстве приняли несколько важных решений
Фото: МЧС
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел совещание по мерам, касающимся ликвидации последствий паводков, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

По данным правительства, в свои жилища вернулись почти 8 тысяч человек.

"С начала паводков эвакуировано 86 тысяч наших жителей. В пунктах временного размещения сейчас проживают 8 472 человека. Места эвакуации - это временная мера. Надо определить временное жилье для всех семей, чьи дома признаны негодными для проживания без каких-либо исключений", - подчеркнул Олжас Бектенов.


В то же время до момента переселения особое внимание поручено обратить на поддержание работы эвакуационных пунктов. Акиматам необходимо обеспечить жителей качественным питанием, соответствующими санитарно-гигиеническими средствами, доступом к медицинским услугам.

Процесс расселения с эвакопунктов во временное проживание должен быть гибким. В случае, если жители предпочитают не покидать свои дома в регионах, где пик паводков уже пройден, акиматам необходимо оказать соответствующую помощь. В то же время оставленные дома будут находиться под контролем Министерства внутренних дел для исключения мародерства.

"В десяти регионах нашей страны сейчас действует режим ЧС. Свыше 130 школ переведены на дистанционный формат обучения, но образовательный процесс детей из зон эвакуации прерван. Министерству просвещения поручаю освободить школьников от сдачи текущих экзаменов и тестов. Более того, необходимо в дальнейшем помочь им наверстать упущенное время", - отметил премьер-министр.


Также поручено проработать вопрос обеспечения техническими средствами преподавателей и школьников в зонах ЧС после завершения активной фазы подтоплений.

"Мы видим, что некоторые жители в регионах с режимом ЧС обеспокоены эпидемиологической ситуацией и опасаются риска появления вспышек инфекционных заболеваний среди пострадавшего населения. Министерству здравоохранения поручаю держать вопрос на особом контроле и информировать жителей. В регионах после стабилизации паводковой ситуации нужно провести комплексные меры по очистке территорий и проведению дезинфекционных мероприятий, очистке и дезинфекции водопроводных систем и сооружений, децентрализованных систем водоснабжения. Акиматам, в свою очередь, уже даны поручения по организации подвоза воды", - заявил глава правительства.


В целях недопущения ухудшения эпизоотической обстановки в зонах подтопления Министерству сельского хозяйства и Республиканскому противоэпизоотическому отряду совместно с акиматами областей поручено оперативно завершить сбор и утилизацию павших животных. Соответствующая техника, штат сотрудников и необходимые дезинфекционные средства для проведения ликвидационных мероприятий имеются.

"По строительству домов разработан типовой проект индивидуального жилого дома. В то же время важно в приоритетном порядке отремонтировать объекты социальной инфраструктуры: это школы и детсады, больницы и поликлиники. Качество строительных работ держать на повышенном контроле", - сказал Олжас Бектенов.


Он поручил отработать действенный механизм и довести его до всех регионов. По словам Бектенова, не должно быть двусмысленных толкований. Контроль за деньгами будет усилен благодаря участию представителей общественности.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика