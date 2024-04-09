Паводки в Казахстане: в правительстве приняли несколько важных решений

"С начала паводков эвакуировано 86 тысяч наших жителей. В пунктах временного размещения сейчас проживают 8 472 человека. Места эвакуации - это временная мера. Надо определить временное жилье для всех семей, чьи дома признаны негодными для проживания без каких-либо исключений", - подчеркнул Олжас Бектенов.

"В десяти регионах нашей страны сейчас действует режим ЧС. Свыше 130 школ переведены на дистанционный формат обучения, но образовательный процесс детей из зон эвакуации прерван. Министерству просвещения поручаю освободить школьников от сдачи текущих экзаменов и тестов. Более того, необходимо в дальнейшем помочь им наверстать упущенное время", - отметил премьер-министр.

"Мы видим, что некоторые жители в регионах с режимом ЧС обеспокоены эпидемиологической ситуацией и опасаются риска появления вспышек инфекционных заболеваний среди пострадавшего населения. Министерству здравоохранения поручаю держать вопрос на особом контроле и информировать жителей. В регионах после стабилизации паводковой ситуации нужно провести комплексные меры по очистке территорий и проведению дезинфекционных мероприятий, очистке и дезинфекции водопроводных систем и сооружений, децентрализованных систем водоснабжения. Акиматам, в свою очередь, уже даны поручения по организации подвоза воды", - заявил глава правительства.

"По строительству домов разработан типовой проект индивидуального жилого дома. В то же время важно в приоритетном порядке отремонтировать объекты социальной инфраструктуры: это школы и детсады, больницы и поликлиники. Качество строительных работ держать на повышенном контроле", - сказал Олжас Бектенов.

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел совещание по мерам, касающимся ликвидации последствий паводков, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.По данным правительства, в свои жилища вернулись почти 8 тысяч человек.В то же время до момента переселения особое внимание поручено обратить на поддержание работы эвакуационных пунктов. Акиматам необходимо обеспечить жителей качественным питанием, соответствующими санитарно-гигиеническими средствами, доступом к медицинским услугам.Процесс расселения с эвакопунктов во временное проживание должен быть гибким. В случае, если жители предпочитают не покидать свои дома в регионах, где пик паводков уже пройден, акиматам необходимо оказать соответствующую помощь. В то же время оставленные дома будут находиться под контролем Министерства внутренних дел для исключения мародерства.Также поручено проработать вопрос обеспечения техническими средствами преподавателей и школьников в зонах ЧС после завершения активной фазы подтоплений.В целях недопущения ухудшения эпизоотической обстановки в зонах подтопления Министерству сельского хозяйства и Республиканскому противоэпизоотическому отряду совместно с акиматами областей поручено оперативно завершить сбор и утилизацию павших животных. Соответствующая техника, штат сотрудников и необходимые дезинфекционные средства для проведения ликвидационных мероприятий имеются.Он поручил отработать действенный механизм и довести его до всех регионов. По словам Бектенова, не должно быть двусмысленных толкований. Контроль за деньгами будет усилен благодаря участию представителей общественности.