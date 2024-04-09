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Россия заявила, что не просила бензин у Казахстана. Минэнерго РФ заявило, что, наоборот, поставляет его в страну

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 21:24
Россия заявила, что не просила бензин у Казахстана. Минэнерго РФ заявило, что, наоборот, поставляет его в страну
коллаж kursiv.media
Министерство энергетики России отвергло распространявшуюся в СМИ информацию о том, что обращалось к Казахстану с просьбой о поставке автомобильного бензина на российский рынок. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министерство.

Восьмого апреля агентство Reuters сообщило со ссылкой на свои источники, что Россия попросила Казахстан учесть, что страна может попросить предоставить 100 тыс. тонн бензина в случае возникновения дефицита. Источники агентства утверждали, что это обусловлено атаками украинских беспилотников и перебоями в производстве. В тот же день советник главы министерства энергетики Шынгыс Ильясов отверг, что такая просьба поступала в распоряжение ведомства. Он также подчеркнул, что в стране нехватка бензина.


Российское министерство энергетики заявило, что не только не направляло запрос Казахстану, более того, Москва поставляет Астане бензин, несмотря на действие запрета на экспорт бензина.

«В соответствии с прогнозными индикативными балансами поставки автомобильного бензина из Казахстана в Россию не предусмотрены. При этом сохраняется возможность поставок автомобильного бензина из России в Казахстан до 285 тыс. тонн в год даже в период действия запрета экспорта из России данного вида моторного топлива, и данные поставки осуществляются», – заявили в Минэнерго.


В российском ведомстве отметили, что на внутреннем рынке достаточно нефти для самообеспечения. Помимо Казахстана, Россия также поставляет моторные топлива в так называемые дружественные страны, согласно контрактам. В России с марта до сентября действует запрет на экспорт товарного бензина. Исключением являются поставки в страны ЕАЭС и по межправительственным соглашениям.


Источник: kursiv.media
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