Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 09 Апреля
+13...+12
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 446.14 KZT
  • €1 = 484.87 KZT
  • 1 RUB = 4.81 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Тело мужчины вынесло потоком воды в Кульсары

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 22:37
Тело мужчины вынесло потоком воды в Кульсары
Фото: azh.kz
Тело мужчины обнаружили в воде возле одного из магазинов города Кульсары в Атырауской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Aқ Жайық.

Труп обнаружили сотрудники ДЧС. В полиции области прокомментировали ситуацию.

"По обнаруженному трупу в городе Кульсары сообщается, что наводнение смыло захоронение. Найденный труп не имеет отношения к разыскиваемым отцу и сыну, которые пропали в период паводков", - сообщили в полиции.


Два кладбища, которые находятся за городом, сейчас затоплены.

Напомним, в Кульсары пропали отец и сын, которые ушли осматривать свой затопленный дом.

Тем временем спасатели сообщают о том, что уровень воды в городе идет на спад. Сейчас затоплено 70 процентов Жылыойского района. Оттуда эвакуировали больше 30 тысяч человек: некоторые поехали в областной центр, а большая часть отправилась в Мангистаускую область.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика