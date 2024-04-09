Тело мужчины вынесло потоком воды в Кульсары

"По обнаруженному трупу в городе Кульсары сообщается, что наводнение смыло захоронение. Найденный труп не имеет отношения к разыскиваемым отцу и сыну, которые пропали в период паводков", - сообщили в полиции.

Тем временем спасатели сообщают о том, что уровень воды в городе идет на спад. Сейчас затоплено 70 процентов Жылыойского района. Оттуда эвакуировали больше 30 тысяч человек: некоторые поехали в областной центр, а большая часть отправилась в Мангистаускую область.

Тело мужчины обнаружили в воде возле одного из магазинов города Кульсары в Атырауской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Aқ Жайық.Труп обнаружили сотрудники ДЧС. В полиции области прокомментировали ситуацию.Два кладбища, которые находятся за городом, сейчас затоплены.Напомним, в Кульсары пропали отец и сын, которые ушли осматривать свой затопленный дом.