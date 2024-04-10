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У Нацбанка изменились планы по внедрению единого QR-кода

Просмотров:96 Опубликовано: Сегодня, 13:04
У Нацбанка изменились планы по внедрению единого QR-кода
Фото: Shutterstock
Нацбанк планирует внедрить проект единого QR-кода, которым можно будет платить с помощью приложения любого банка, в первой половине 2025 года, а не к концу 2024-го, как говорилось ранее. Об этом заявил глава регулятора Тимур Сулейменов в интервью Bloomberg.

«Нацбанк планирует внедрить пилотный проект платежной системы на основе QR-кода и распространить ее на всех кредиторов в первой половине следующего года. Я говорил с топ-менеджерами банков и сказал им о необходимости создания доступной для всех системы. Две кредитных организации, возможно, создали олигополию на банковском рынке Казахстана, контролируя около 80-90% платежей», — отметил Сулейменов, но не привел названия банков.


Bloomberg указывает, что на банковском рынке доминируют два крупнейших банка, которые в настоящее время обеспечивают большую часть платежей. По расчетам Bloomberg, основанным на данных кредиторов и Нацбанка, только Kaspi.kz обрабатывает около 70% переводов и платежей, а Halyk Bank — около 8%. Kaspi.kz ежемесячно обслуживает 14 млн клиентов.

Тимур Сулейменов признался, что проект единого QR-кода может привести к снижению доходов некоторых кредитных организаций. В феврале глава Нацбанка говорил, что инициатива вызвала вопросы у банков по поводу того, кто будет хранить персональные данные казахстанцев, кем они будут обрабатываться и как именно. Некоторые банки высказывались, что вкладывают в развитие технологий много собственных средств, и им сложно передавать кому-то свои инновации. Сулейменов тогда не исключил регуляторных мер для банков, не желающих присоединяться к системе. Он объяснял это тем, что национальный платежный суверенитет – часть экономической безопасности.

Kaspi.kz сообщил Bloomberg, что предлагал Нацбанку внедрить открытую банковскую платформу, которая «усилит конкуренцию на банковском рынке и сделает платежи и денежные переводы для физлиц и юрлиц более доступными».

«Наше приложение популярно среди потребителей, несмотря на конкуренцию со стороны Mastercard, Visa, Apple Pay и Google Pay. Мы всегда будем поддерживать шаги, направленные на доступность мобильных платежей», — отметили в Kaspi.kz.


Глава кредитной организации Михаил Ломтадзе сообщал, что Kaspi-QR «является основой» собственной платежной сети банка и наиболее распространенным способом оплаты в Казахстане. Клиенты, использующие приложения других банков, не могут платить с помощью Kaspi QR.

Еще в 2022 году в правительстве говорили, что единый QR-код можно будет считывать любым банковским приложением, а предпринимателям не придется выбирать между банками при установке POS-терминала. В том же году в Казахстане запустили межбанковскую систему платежных карт (МСПК). Она включала две услуги — переводы в тенге между физическими лицами и платежи с помощью QR-кода. Благодаря ей переводы доступны клиентам около 10 из 21 кредитора страны, но в нее не входят Kaspi Bank и Halyk Bank.

Кроме того, с 2018 года запущена система мгновенных платежей, которая до сих пор не заработала в полной мере. Сервис позволяет переводить деньги между клиентами разных банков по номеру мобильного телефона в любое время суток. Сулейменов говорил в феврале, что в рамках системы «работает уже много банков, около десятка, и причем достаточно крупных». Kaspi и Halyk к ней также не подключились, но глава Нацбанка обещает, что в будущем они тоже присоединятся. Сейчас в отечественной системе мгновенных платежей участвуют больше 10 банков. Общий объем транзакций в прошлом году достиг 155 млрд тенге.

В феврале глава Нацбанка сообщал, что единый QR-код планируется ввести до конца 2024 года. Он выражал надежду, что к ней присоединятся все банки.


Источник: kursiv.media
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