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Антикор нашел 129 миллионов тенге дома у налоговика из Астаны

Просмотров:275 Опубликовано: Сегодня, 18:16
Антикор нашел 129 миллионов тенге дома у налоговика из Астаны
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
В Астане по подозрению в совершении особо тяжкого коррупционного преступления задержан руководитель отдела аудита НДС управления по администрированию косвенных налогов столичного департамента госдоходов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как сообщил официальный представитель Антикора Данияр Бигайдаров, в ходе обыска по месту жительства подозреваемого обнаружены почти 130 миллионов тенге, законность происхождения которых устанавливается.

"Он получил взятку в сумме 3,6 миллиона тенге от субъекта предпринимательства за принятие положительного решения по возврату НДС в сумме 36 миллионов тенге. В ходе обыска по месту жительства изъято 129,4 миллиона тенге. Законность и обоснованность их происхождения проверяется. С санкции суда подозреваемый заключен под стражу сроком на 2 месяца. Расследование продолжается", - сообщил Бигайдаров.


Источник: tengrinews.kz
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