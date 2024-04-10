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Выхлоп у авто: что нужно знать, если экологи в Казахстане решили «понюхать» ваш автомобиль

Просмотров:148 Опубликовано: Сегодня, 19:21
Выхлоп у авто: что нужно знать, если экологи в Казахстане решили «понюхать» ваш автомобиль
Фото: shutterstock.com/Toa55
С 1 января 2024 года стандарт по измерениям отработанных газов изменился, а 5 апреля на улицы Алматы выехали мобильные лаборатории.

Разбирать мы будем обновлённый стандарт СТ РК 1433-2023 «Транспорт дорожный. Выбросы загрязняющих веществ с отработанными газами транспортных средств в атмосферный воздух. Нормы и методы измерения» и дадим разъяснения строго по его методикам. К сожалению, в Алматы уже имеют место быть некие внутренние правила проверки, хотя исполнители обязаны придерживаться именно СТ РК.

«Настоящий стандарт предназначен для применения: …при проверке транспортных средств на выбросы отработавших газов органами транспортного, экологического контроля и местными исполнительными органами …»


Какие машины нельзя проверять?

Согласно стандарту СТ РК 1433-2023, обследованию не подлежат новые авто с пробегом менее 3000 км. Но такие машины обычно экологи и не тревожили. А вот автомобили среднего возраста и уж тем более старше 20 лет, которых в стране большинство, с удовольствием проверят.

Перед тем как начать замерять выхлоп, сотрудники экопостов или мобильных лабораторий должны проверить в автомобиле, имеются ли в наличии и нет ли видимых повреждений у ЭБУ двигателем, кислородного датчика, каталитического нейтрализатора, системы вентиляции картера двигателя, системы рециркуляции отработавших газов (EGR), системы улавливания паров топлива и др. Всё должно быть комплектно и герметично. Система бортовой диагностики, если таковая имеется, не должна выдавать кодов ошибок, Check engine к примеру. Системы питания и выпуска транспортных средств должны быть комплектны и герметичны. Не допускаются подтекания топлива, а также подсос воздуха и (или) утечка отработавших газов, минуя систему выпуска.

Крышки топливных баков должны фиксироваться в закрытом положении, повреждения уплотняющих элементов крышек не допускаются. Отсутствие, повреждение или ослабление деталей крепления элементов системы питания не допускается.

Если есть, кто проходил проверку на экопосту, напишите в комментариях, у вас хоть раз проверяли всё это перед началом теста?


Лайфхак или нет, но если у вас горит «чек», то, по идее, вы проверку можете не проходить. Другой вопрос: в чём причина ошибки? Если контрольная лампа горит из-за проблем выше, возникает риск, что патрульные, дежурящие на экопостах, наложат на вас штраф 5 МРП по части 5 статьи 590 КоАП РК за управление машиной, не отвечающей требованиям технических регламентов, стандартов и т. д. Также при части из этих неисправностей эксплуатация авто запрещена ПДД РК. Так что ещё и номера полицейские снимут и отдадут лишь тогда, когда неисправности устраните.

Аналогично нельзя проверять выхлоп машин, работающих на газе, у которых просрочен сертификат обследования ГБО — прошло более 12 месяцев со дня его выдачи.

Выхлоп у авто: что нужно знать, если экологи в Казахстане решили «понюхать» ваш автомобиль


Что проверяют?

- у бензиновых авто и машин на газе содержание оксида углерода (СО) и углеводородов (СН);
- у дизельных авто дымность.

Подготовка к проверке бензиновых и газовых авто

1. Внешний осмотр автомобиля на наличие систем и устройств, обеспечивающих снижение загрязняющих выбросов. В случае несоответствия фактической комплектации транспортных средств, установленной изготовителем, измерения не проводят.
2. Двигатель машин должен быть прогрет до рабочей температуры моторного масла или охлаждающей жидкости, но не ниже 60 °С.
3. Рычаг МКП или робота устанавливается в нейтральное положение. У машин с АКП — в положение «нейтраль» или «паркинг». Автомобиль фиксируют стояночным тормозом и заглушают двигатель.
4. Устанавливают противооткатные упоры под ведущие колёса.
5. При необходимости подключают датчики тахометра и измерителя температуры масла.
6. Вводят пробоотборный зонд газоанализатора в выпускную трубу на глубину не менее 300 мм от наиболее заглублённой точки среза трубы. При отсутствии возможности ввести пробоотборный зонд в выпускную трубу на указанную глубину допускается проводить измерения с использованием дополнительных насадок, обеспечивающих герметичность в местах соединения с выпускной трубой.

Кстати, при отсутствии самой трубы измерения тоже проводить нельзя. Однако это легко отнести к неисправности выхлопной системы. И это всё равно штраф.

Выхлоп у авто: что нужно знать, если экологи в Казахстане решили «понюхать» ваш автомобиль


Какая должна стоять погода при проверке бензиновых машин

Атмосферные условия при проведении измерений выхлопа у бензиновых и газовых авто должны находиться в следующих пределах: температура окружающего воздуха от минус 7 °С до плюс 35 °С, атмосферное давление не ниже 92 кПа (690 мм рт. ст.). Для высокогорных и жарких атмосферных условий применяются нормы содержаний СО и СН в отработавших газах с повышающими коэффициентами:

- при атмосферном давлении ниже 92 кПа до 86.6 кПа (650 мм рт. ст.) применяется коэффициент повышения нормы, равный К=1.05;
- при температуре окружающего воздуха от 35 °С до 45 °С применяется коэффициент повышения нормы, равный К=1.05;
- при атмосферном давлении ниже 86.6 кПа (650 мм рт. ст.) до 80 кПа (600 мм рт. ст.) применяется коэффициент повышения нормы, равный К=1.1.

Порядок действий для проверки авто без катализаторов, а также машин с ГБО

- Перед проведением измерений проверяют и устанавливают нулевые показания газоанализатора на шкале измерения СО и СН.
- Запускают двигатель, нажимают на педаль газа, доводя обороты до повышенных, и держат не менее 15 секунд.
- Отпускают педаль газа, держат на холостых 30 секунд и после этого измеряют содержание оксида углерода и углеводородов на пониженных оборотах.
- Вновь устанавливают повышенную частоту вращения вала двигателя и не ранее чем через 30 секунд измеряют содержание СО и СН.

Повышенные обороты, если иное не установлено изготовителем двигателя - от 2500 мин-1 до 2800 мин-1 для легковых авто и грузовиков и 1500 мин-1 для мотоциклов.


Порядок действий для проверки автомобилей с катализаторами

- Перед проведением измерений проверяют и устанавливают нулевые показания газоанализатора на шкале измерения СО и СН.
- Запускают двигатель, нажимая на педаль газа, удерживая движок на повышенных оборотах от 2 до 3 минут (при температуре окружающего воздуха ниже 0 °С от 4 до 5 минут), и после стабилизации показаний измеряют содержание СО и СН, фиксируя значение коэффициента избытка воздуха.
- Сбрасывают обороты до холостых и не ранее чем через 30 секунд вновь производят замеры.

Результаты измерений выхлопа для бензиновых и газовых авто не должны превышать следующие нормы:

Выхлоп у авто: что нужно знать, если экологи в Казахстане решили «понюхать» ваш автомобиль


Подготовка и порядок действий перед проверкой дизельных авто

1. Внешний осмотр.
2. Двигатель должен быть прогрет. Продолжительность работы перед измерением в режиме холостого хода должна быть не более 5 минут.
3. Выключают двигатель.
4. Ставят на ручник, устанавливают противооткатные упоры под ведущие колёса.
5. Устанавливают зонд для отбора отработавших газов из выпускной трубы в дымомер.
6. Запускают двигатель.
7. Рычаг МКПП или робота должен находиться в нейтральном положении. АКПП устанавливают в положение «нейтраль» или «паркинг».

Какая должна стоять погода при проверке дизельных машин

Атмосферные условия при проведении измерений дымности дизельных авто должны находиться в следующих пределах: температура окружающего воздуха от 0 °С до 40 °С, давление атмосферного воздуха от 866 до 106.7 кПа. Для высокогорных и жарких атмосферных условий применяются повышающие коэффициенты:

- При атмосферном давлении ниже от 92 кПа (690 мм рт. ст.) до 86.6 кПа (650 мм рт. ст.) — коэффициент 1.05.
- При температуре окружающего воздуха от 35 °С до 45 °С — коэффициент 105.
- При атмосферном давлении ниже от 86.6 кПа (650 мм рт. ст.) до 80 кПа (600 мм рт. ст.) — коэффициент 1.1.

Выхлоп у авто: что нужно знать, если экологи в Казахстане решили «понюхать» ваш автомобиль


Проверка дымности дизелей

- При работе двигателя в режиме холостого хода равномерно нажимают педаль газа за 0.5— 1 секунду до упора. Держат педаль в этом положении от 2 до 3 секунд. Отпускают педаль и через 8–10 секунд приступают к выполнению следующего цикла.
- Циклы свободного ускорения повторяют не менее шести раз.
- Измеряют значения дымности на последних четырёх циклах свободного ускорения по максимальному показанию дымомера.
- Измеренные значения дымности считают достоверными, если четыре последовательных значения не образуют убывающей зависимости и располагаются в зоне шириной 0.25 м.
- Определяют среднеарифметическое значение дымности четырёх последних измерений дымности, которое принимается за результат измерения.

Дымность автомобилей с раздельной выпускной системой измеряют в каждой выпускной трубе. За результат измерения принимают максимальное среднеарифметическое значение дымности, полученное в одной из выпускных труб.

Результаты замеров дизельных авто не должны превышать следующих норм:

Выхлоп у авто: что нужно знать, если экологи в Казахстане решили «понюхать» ваш автомобиль


Если экологический класс автомобиля не указан в документах, то он определяется в зависимости от страны-производителя и года выпуска ТС, согласно таблице:

Выхлоп у авто: что нужно знать, если экологи в Казахстане решили «понюхать» ваш автомобиль


Источник: kolesa.kz
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