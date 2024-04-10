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Многочисленные факты колоссального завышения цен чиновниками выявили в Казахстане

Просмотров:235 Опубликовано: Вчера, 22:16
Многочисленные факты колоссального завышения цен чиновниками выявили в Казахстане
Фото из открытых источников
Астана. 10 апреля. КазТАГ — О выявлении многочисленных фактов колоссального завышения цен чиновниками, сообщил помощник председателя – официальный представитель антикоррупционной службы Казахстана Данияр Бигайдаров.

«Нами на системной основе проводится мониторинг закупок на предмет завышения цен. Агентством с 2023 года предотвращено неэффективное расходование бюджетных средств на сумму Т53,8 млрд. По итогам I квартала 2024 года в ходе мониторинга закупок предотвращено завышение на общую сумму Т12,4 млрд (2020 год – Т22,8 млрд, 2021 год – Т46,6 млрд, 2022 год – Т29 млрд, 2023 год – Т41,4 млрд). За указанный период (I квартал 2024 года) чаще всего выявлялось завышение по горюче-смазочным материалам (23%), канцелярским товарам (19%), продуктам питания (6%) и аренде помещения (6%)», - информировал Байгадиров.


Отмечается, что в разрезе организаций такие завышения допускались аппаратами акимов, организациями образования и здравоохранения.

«К примеру, отделом ЖКХ Конаева в январе 2024 года проводился конкурс по приобретению четырех комплектов паровых котлов на общую сумму Т2,5 млрд, цена была завышена на Т1,3 млрд», - сказал Байгадиров.


Указывается, что в январе 2024 года РГП «Госградкадастр» планировал закупку беспилотного летательного аппарата за Т110 млн, тогда как такие аппараты стоили не более Т4 млн.

«В Акмолинской области ТОО «Научно-производственный центр зернового хозяйства имени А.И. Бараева» в январе 2024 года планировал закупку 150 снегоуборочных лопат по Т81 тыс. за единицу на общую сумму Т12 млн. После рекомендации агентства цена снижена до Т3,2 тыс. за лопату. В городе Аксу Павлодарской области в марте 2024 года планировалось строительство двух девятиэтажных многоквартирных жилых домов на общую сумму Т3,7 млрд. При этом в ноябре 2023 года аналогичное строение возвели за Т1,1 млрд. По результатам пересмотра цены общая стоимость стройки снижена до Т2 млрд, экономия – Т1,7 млрд. В Конаеве ГККП «Алматинский областной центр народного творчества» в марте 2024 года планировал приобретение концертного оборудования (экран, оборудование световое концертное, устройство звуковое) на сумму Т87 млн. По рекомендации агентства цена пересмотрена и составила Т5,9 млн, экономия – Т81,2 млн», - говорится в сообщении.


Сообщается и о закупке турникета на сумму Т66,2 млн в области Жетысу.

«ГУ «Отдел образования по Алакольскому району управления образования области Жетысу» в марте 2024 года планировал закупку одного комплекта турникета за Т66,2 млн, завышение – Т63,7 млн. Цена пересмотрена до Т2,5 млн (экономия – Т63,7 млн)», - сказано в сообщении.


Агентство отмечает о продолжении работ в данном направлении.


Источник: kaztag.kz
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