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Жители каких стран чаще всего принимают гражданство Казахстана

Просмотров:255 Опубликовано: Сегодня, 10:48
Жители каких стран чаще всего принимают гражданство Казахстана
Фото: Zakon.kz
26,8 тыс. человек приняли казахстанское гражданство в 2023 году. Об этом на пленарном заседании Сената рассказал депутат Советбек Медебаев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам сенатора, в 2023 году в Казахстан прибыло 23,3 тыс. человек, при этом выбыло 16 тыс. человек. По данным Министерства внутренних дел, всего было выдано 584 588 разрешений на временное проживание, оформлено 55 091 приглашение на въезд в страну.

"Казахстанское гражданство приняли более 26,8 тыс. человек, в том числе из Узбекистана –13,44 тыс. человек или 64%, из Китая – 2 768 человек или 13,5%, из Туркменистана – 1778 человек, из России – 1313 человек и Монголии – 802 человека", – сообщил депутат Советбек Медебаев.


Также в прошлом году 16 028 человек лишились казахстанского гражданства.


Источник: zakon.kz
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