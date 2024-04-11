Кому запретят въезд в Казахстан, рассказали в МВД

"Рассматриваемым законом вносится дополнение в статью 48 закона "О миграции" в части оснований для отказа мигранту (во въезде. - прим.) в Казахстан в случае, если он совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Ответьте на следующие вопросы. Какова международная практика в регламентировании данного вопроса? Почему в данную норму не вошли другие основания для отказа мигранту во въезде в Казахстан при совершении других тяжких преступлений?", - спросила Аккожина на пленарном заседании Сената.

"Не только этой категории будет запрещено въезжать, там еще категории: лица, которые состоят в организованных преступных группах, совершившие тяжкие преступления, лица экстремисткой направленности. Там целый ряд категорий, которым будет запрещен въезд в страну", - заявил замминистра.

"Мы, если гражданина выдворяем, мы ставим запрет на въезд ему в страну. Этот запрет будет находиться в наших системах миграционной полиции в системе "Беркут". И в дальнейшем мы будем контролировать, чтобы это лицо, если автоматически будет въезжать в страну, будет сразу выставляться запрет. И этот гражданин уже не попадет в страну", - добавил замминистра.

Депутаты Сенаты в первом чтении одобрили изменения в закон по вопросам совершенствования законодательства в сферах миграции населения и уголовно-исполнительной системы, передает корреспондент Tengrinews.kz.Документ предполагает введение запрета на въезд в Казахстан определенной категории граждан. Детали у замминистра МВД Игоря Лепехи уточнила сенатор Бибигуль Аккожина.Она также поинтересовалась: ведет ли МВД отдельный учет мигрантов, привлекавшихся ранее к ответственности за совершение уголовного или административного правонарушения на территории страны выбытия?Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха ответил, что закон запрещает въезд не только осужденным за педофилию.Он добавил, что такая практика распространена во всем мире и "здесь ничего нового нет".Напомним: о том, что в Казахстан планируют запретить въезд в страну лицам, осужденным за насилие над несовершеннолетними, а также причастным к экстремистской и террористической деятельности, заговорили еще в 2021 году. Тогда Мажилис взял в работу соответствующий законопроект. В феврале этого года мажилисмены приняли закон во втором чтении.